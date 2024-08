Miles de ganaderos marchan en Bogotá el próximo 10 de septiembre

Boyacá

El próximo 10 de septiembre, cerca de 5,000 ganaderos se movilizarán hacia el Ministerio de Agricultura en Bogotá, en una manifestación liderada por Dignidad Agropecuaria, con el objetivo de exigir al gobierno nacional la renegociación de los tratados de libre comercio (TLC) y la implementación de políticas que protejan la producción nacional, controlen el contrabando, e impulsen la industrialización del sector lechero.

Caterine Merentes, integrante de Dignidad Agropecuaria, señaló la preocupación del gremio por la caída del precio de la leche, una problemática que afecta a más de 350,000 familias en 20 departamentos del país. “Llevamos meses denunciando la especulación: nos suben, nos bajan, vuelven y nos bajan, no nos recogen, no hay acopio. La industria ha dejado de recolectar la leche en muchos municipios del país”, afirmó Merentes, quien también denunció que muchas empresas justifican la falta de infraestructura o aseguran que recolectar la leche ya no es rentable, optando en cambio por importar leche de Estados Unidos y otros países a precios más bajos.

La importación de la leche ha generado gran indignación en el sector, ya que, según Merentes, la leche importada es de menor calidad y está afectando gravemente a los productores nacionales. “Nos están engañando a todos los colombianos con esta leche de menor calidad, mientras nuestras familias productoras se ven al borde de la quiebra”, comentó.

El punto central de la movilización será la renegociación del TLC, una demanda que, según los ganaderos, es vital para la supervivencia del sector lechero colombiano. “Colombia necesita renegociar los tratados de libre comercio porque no solo la leche ha sido afectada por estos acuerdos comerciales. No vemos voluntad política para esto, a pesar de que fue parte de las promesas de campaña”, declaró Merentes.

Además de la renegociación del TLC, los ganaderos exigirán al gobierno nacional el incentivo al consumo de leche producida en el país. “El gobierno debe incentivar el consumo, no solo con campañas publicitarias, sino señalando que el litro de bebida láctea o el derivado lácteo proviene de leche colombiana, de hatos colombianos”, explicó Merentes, quien también sugirió la implementación de un decreto que regule los precios al productor, estableciendo topes máximos para evitar la especulación en el mercado.

Merentes destacó la importancia de que el gobierno tome medidas concretas para apoyar a los productores nacionales, incluyendo el subsidio a la diferenciación del precio de la leche. “Producir un litro de leche hoy en Colombia cuesta más de 1600 pesos, y lo que nos pagan es insuficiente para cubrir esos costos”, añadió.

La movilización contará con la participación de ganaderos de diversas regiones del país, incluyendo Atlántico, Cesar, Magdalena Medio, Cauca, Nariño, Caldas, Tolima y Casanare, además de los ganaderos de Boyacá y Cundinamarca. “Sabemos que este llamado de Dignidad Agropecuaria, junto con las demás organizaciones departamentales, llegará a los productores, y que ellos, en su sentir y dolor, participarán masivamente el próximo 10 de septiembre aquí en Bogotá”, afirmó Merentes.

La manifestación, que se espera sea pacífica, se llevará a cabo frente al Ministerio de Agricultura a partir de las 9:00 de la mañana.