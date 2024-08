Jurisdicción Agraria, ¿es necesaria para hacer la Reforma Agraria?

Hoy en Hora20 el análisis a un proyecto de ley que aterriza en el Congreso, el cual, reglamentaría la jurisdicción agraria, al tiempo que se encienden las alertas por posibles micos que lleven a la expropiación exprés... analizaremos también la crítica situación de seguridad en Arauca y el panorama futuro ante la imposibilidad de seguir negociando con el ELN. Por último, el tenso panorama internacional por cuenta de la crisis política en Venezuela.

Lo que dicen los panelistas

Para Miguel Uribe, senador de la república por el Centro Democrático, es lamentable que el Gobierno en vez de avanzar en la Reforma Agraria, se ha dedique a decir que sin Jurisdicción Agraria no lo logra, “este es un proyecto que genera incertidumbre en la inversión”. Sin embargo, el senador dijo que es más preocupante lo que ocurre en la ANT ante la falta de ejecución y entrega de contratos a personas que asegura, son cercanas al gobierno, “se pasó de 1.161 contratos por OPS en 2022 a 4.753 en 2023, un incremento del 309% y pasó de $67 mil millones a $236 mil millones”. Una situación que lleva, según el senador, a desviar la atención y contratar amigos del presidente Petro en vez de hacer la Reforma Agraria. Por otro lado, dijo que la contratación al 2024 sería de $4.853 millones de pesos.

Lariza Pizano, periodista, columnista en El Espectador, analista política, consultora, comentó que el debate apenas comienza, “son cuatro debates, por qué se asume que el proyecto no será discutido si le queda todo el trámite por el Congreso, no ha llegado a comisión y se dice que no habrá discusión, allá hay representantes de víctimas o campesinos afectados por despojo, entonces no debemos descalificar la gestión de nadie ni asumir que no habrá consenso”.

Jorge Enrique Bedoya, economista, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, exviceministro de Defensa, planteó que el gobierno ha socializado y no buscado consensos en lo relacionado con la Jurisdicción Agraria, “la SAC representa 21 sectores y si no nos permiten dialogar, ese proyecto va a perder mucha legitimidad”.

Bedoya también planteó que la importancia de la Jurisdicción Agraria está sobre la mesa, “se necesita justicia para temas rurales, pero acá no se ha dado una construcción de consenso, nos reunimos con ministro del Interior, pero hoy nos sorprenden sin consenso”. También comentó que es extraño que el ministro Cristo permita que se socave el Acuerdo de paz con este proyecto “el Gobierno hace lo mismo que hizo con el articulo 61 del PND, quitan la fase judicial a los procesos agrarios”, en ese sentido, dijo que en el tema de expropiación, el parágrafo primero del artículo 12 dice que los procesos agrarios especiales de la ley 160 del 94, serán resueltos por la ANT mediante acto administrativo, “y la Jurisdicción Agraria son los jueces, entonces no hace sentido que a los procesos agrarios se les quite la fase judicial en este proyecto de ley”.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, planteó que El Congreso cierra un ciclo que se inició con la aprobación del Acuerdo de paz en el punto 1, “es absurdo que no se haya garantizado justicia en el campo”. Dijo que ahora estamos en la ley ordinaria de Jurisdicción Agraria, “este proyecto va a lograr salir adelante, no es un proyecto impuesto, se ha construido a través de un diálogo plural”. Manifestó que no es cierto lo que se plantea sobre expropiación, “la función social está en la Constitución y la propiedad privada está garantizada. En caso de expropiación, hay un procedimiento ya reglado y solo se cambia la competencia”. Por último, dijo que el proyecto pretende afianzar las garantías y permitir que si se utiliza la expropiación, se haga a través del cambio de competencia de los jueces, “pero hoy la prioridad no es la expropiación, el énfasis está en la compra de tierras”.