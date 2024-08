Hoy, sin energía 20 barrios de Santa Marta y otras zonas del Magdalena

Santa Marta

Más de 20 barrios de Santa Marta serán sometidos a trabajos técnicos este miércoles 28 de agosto, como parte del cronograma de ejecución de obras de mejora y mantenimiento preventivo que realiza la empresa Air-e.

A través de un comunicado se inddicó que el personal adelantará intervenciones en el circuito Bonda en Santa Marta, de 8:10 de la mañana a 4:10 de la tarde, tiempo en que se realizarán maniobras en la red de media tensión.

Durante este horario estarán sin energía los sectores Bolivariana, Cantilito, La Esmeralda, Maria Cecilia, El Yucal, Urb. Villa Mercedes, Santa Cecilia, San Pedro Alejandrino, Urb. Sierra Morena, Santa Ana, Urb. Líbano 2000, Urb. Rodrigo Ahumada, Villa Toledo, Parques de Bolivar etapa 3, Sierra Morena, Villa Italia.

EN MUNICIPIO DE CIÉNAGA

Hoy, también realizarán labores de revisión de nuestras de aceite en transformadores de distribución, en sectores del municipio de Ciénaga, con interrupción del servicio en los siguientes horarios:

De 7:40 a.m. a 8:15 a.m. en Calle 11 con carrera 4 Barrio Los Olivos. De 8:30 a.m. a 9:00 a.m. se trabajará en Calle 12 con carrera 5 Barrio Los Olivos. De 9:15 a.m. a 9:45 a.m. estará sin energía sector de la Calle 12 con carrera 18 en barrio Central. De 10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sector sin energía: calle 13 con carrera 3 (Las Delicias). De 10:45 A.M. A 11:15 a.m.

Sector Sin Energía: calle 11 con carrera 1E (Micael Cotes). De 11:30 a.m. a 12:00 Del Mediodía, estarán sin energía: carrera 18 con calle 13 (Central). De 11:30 a.m. a 12:00 Del Mediodía, estarán sin energía: Calle 17 con carrera 10 (La Victoria). De 1:00 a.m. a 1:00 de la tarde, se trabajará con interrupción de energía en la calle 17 con carrera 10 (La Victoria). De 2:30 p.m. a 3:00 p.m. Sector sin energía: Ciénaga: Calle 5 Con Carrera 26 (Loma Fresca). De 3:15 p.m. a 3:45 p.m. Sector sin energía: Calle 18 con carrera 35 (La Floresta segunda etapa).

TRABAJOS CIÉNAGA NORTE NUEVO

Para efectos de realizar trabajos de mantenimiento preventivos, este jueves 29 de agosto de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, se suspenderá el fluido eléctrico en el circuito Ciénaga Norte, por lo cual se mantendrán sin energía los sectores de Miramar, San Rafael, Paris, Costa Verde, Nancy Polo, Jorge Eliecer Gaitán, Centenario, Loma Fresca, Nazareth, Central, Manzanares, La Guajira, Las Margaritas, El Porvenir y El Poblado.