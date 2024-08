Este miércoles no hay jornada especial para sacar el pasaporte en Bucaramanga

Bucaramanga

La jornada especial de mañana miércoles 28 de agosto fue suspendida y reprogramada para el 29 de agosto. Lo que quiere decir que el jueves las personas pueden asistir a la jornada de atención y asignación de citas para sacar el pasaporte en la capital santandereana.

“Debido al partido entre Atlético Bucaramanga y Santa Fe la jornada especial de los miércoles se traslada al jueves. Solo por esta vez. Desde las próxima semana las jornadas especiales continuarán siendo los miércoles”, informó la gobernación de Santander.

Investigan muerte de mamá de familia campesina de youtubers: “era la alegría de la casa”

¡El jueves es de pasaportes! 🛂



Debido al partido entre Atlético Bucaramanga y Santa Fe, la jornada especial de los miércoles se traslada al jueves 29 de agosto. ¡Solo por esta semana! ⏪ pic.twitter.com/o2wrC3Tq0E — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) August 27, 2024

El encuentro deportivo de la Liga colombiana es en el estadio Américo Montanini mañana a las 6 de la tarde. Por esto la fecha de agendamiento de citas quedó aplazada para el jueves.

El lugar no cambia, la jornada especial continúa el jueves en el coliseo Vicente Díaz Romero. El horario de atención es de 7:30 a.m. hasta las 11:30 a.m.

Rechazo por cancelación de vuelos en aeropuertos de Bucaramanga y Barrancabermeja

Sacar el pasaporte en Santander para muchos puede ser un trámite extenso o difícil si se desconoce la nueva forma de hacerlo, sin recurrir a intermediarios o estafadores. Primero hay que conseguir la cita.

Este agendamiento masivo ya no se hace virtual. Ahora se hace todos miércoles en el coliseo de la Villa Olímpica.

Una vez agendada la cita se espera la fecha indicada para dirigirse a la nueva oficina de pasaportes que está ubicada en el sótano del centro comercial Cacique.

Hallan sin vida a mamá de familia campesina de youtubers santandereanos

Allí mismo están ubicados los bancos para que las personas hagan el pago de la estampilla y del valor del pasaporte, que este año quedó así:

Pasaporte ordinario: $310.510

$310.510 Pasaporte ejecutivo: $418.510

$418.510 Pasaporte de emergencia: $295.510

$295.510 Libreta tripulante: $91.850

Docentes en Santander consideran ‘paro indefinido’ por incumplimientos en temas de salud

Una vez se hace el pago el mismo día de la cita, en un cubículo le toman la foto del pasaporte. Le escanean las huellas y le piden la firma.

Después de estos pasos los ciudadanos pueden reclamar en la oficina de pasaporte el documento, pasados los 5 días hábiles. En el correo electrónico la Cancillería también notifica cuándo se puede reclamar el pasaporte.