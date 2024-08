¿Es legal que un agente de tránsito le quité las llaves de la moto? Esto dice la norma

La norma y el código de policía están diseñados para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Asegurarse que los derechos no están siendo vulnerados y aplicar la ley sobre aquellos que la quebranten es trabajo de varias entidades especializadas, entre esas la Policía Nacional. Sin embargo, se han visto casos donde se genera confusión en la población frente el debido procedimiento en ciertas situaciones, específicamente en las que se involucra el código de transito.

En los últimos meses, se ha viralizado en redes sociales videos de varios retenes a lo largo del país, en los cuales agentes de tránsito le quitan las llaves de las motos a los conductores como medida preventiva. Esta situación hace que se cree una pregunta crucial en todos los conductores de Colombia: ¿Es legal que los agentes de tránsito retengan las llaves de un vehículo? A continuación le explicamos que dice la ley respecto a esta acción por parte de la autoridad de tránsito:

¿Es legal que le quiten las llaves de la moto?

Según la normativa vigente en Colombia, salvo que el conductor represente un riesgo inminente para la seguridad vial, como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, los agentes de tránsito no tienen la autoridad legal para confiscar las llaves de un vehículo sin una justificación legal adecuada. Esto no solo ha ocurrido con las motos, pues se han visto casos, aunque no tan frecuentes, en los que se han confiscado las llaves de los carros sin justificación.

El youtuber y experto en legislación de tránsito “Señor Biter”, afirmó en un reciente video que “no existe disposición legal ni reglamentaria que faculte a los funcionarios de control operativo en materia de tránsito y transporte para retener o pedir a presuntos infractores la entrega de las llaves de los vehículos”

Durante el 2023, fue aprobada una iniciativa del Senado en la que se elimina la inmovilización de motocicletas en cinco infracciones específicas. Se trata del proyecto de Ley 310 de 2023 que modificaría la Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito aplicando conductas como transitar en sentido contrario, no parar en semáforos rojos o adelantarse en lugares donde es prohibido. Esta medida beneficiará a once millones de colombianos que conducen motocicletas, muchos de ellos como medio de trabajo.

¿Qué hacer si un agente de tránsito intenta retener sus llaves?

El creador de contenido “Señor Biter” da recomendaciones sobre lo que debe hacer si sé encuentra en esta engorrosa situación:

Mantener la calma: recuerde siempre guardar el respeto por la autoridad.

recuerde siempre guardar el respeto por la autoridad. Solicitar una explicación: usted tiene derecho a saber por qué el agente está actuando de esa manera y bajo qué normativa lo está haciendo.

usted tiene derecho a saber por qué el agente está actuando de esa manera y bajo qué normativa lo está haciendo. Documente la situación si es necesario: puede grabar la interacción ya sea por video o por audio. Intente capturar el nombre del agente, su número de identificación y el lugar de los hechos.

puede grabar la interacción ya sea por video o por audio. Intente capturar el nombre del agente, su número de identificación y el lugar de los hechos. No entregue las llaves: si no le dan justificación sobre la retención de sus llaves, y no se ha probado que usted podría representar un riesgo en la vía, no tiene por qué entregarlas. Tiene derecho a negarse, ya que se trata de su propiedad.

si no le dan justificación sobre la retención de sus llaves, y no se ha probado que usted podría representar un riesgo en la vía, no tiene por qué entregarlas. Tiene derecho a negarse, ya que se trata de su propiedad. Instaure una queja y busque asesoría legal: si considera que sus derechos fueron vulnerados, consulte con un abogado especializado. Usted tiene derecho a defenderse frente a situaciones injustas.

Recuerde que las únicas justificaciones legalmente aceptadas para que un agente le decomise las llaves es estar conduciendo bajo sustancias psicoactivas, alcohol o si su actitud frente al volante representa un riesgo para los otros conductores o para los peatones. Cabe destacar que siempre es recomendable tener conocimiento sobre la norma y sus derechos, pues esto le dará una idea más clara de cómo procede, evitar abusos por parte de funcionarios y a que entidades acudir en caso de necesitar asesoría.