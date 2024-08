Concejo pide a la Secretaría de Educación ejecutar obras en colegios abandonados

Cúcuta

En la corporación Concejo de Cúcuta le exigieron a la Secretaría de Educación que comience a ejecutar obras en los colegios más necesitados de la ciudad. Así lo reseñó la concejal Vanessa Arenas.

“El tema de infraestructura educativa que siempre lo he reiterado que ya hay unos recursos aprobados para estos proyectos. Necesitamos ver la gestión de la Secretaría de Educación en los barrios, porque desafortunadamente vemos falencias en algunos colegios en donde hemos escuchado algunas quejas por parte de la ciudadanía donde no hay un aseador, donde no hay un vigilante. Incluso hemos tenido casos de hurtos”, manifestó Arenas.

Sobre este tema, hay que recordar que hace un par de días fue viral a través de las redes sociales el hurto a un colegio en el barrio San Rafael, específicamente en el colegio Luis Carlos Galán. En las imágenes se podía apreciar que rompieron el techo para entrar a la institución y llevarse sus equipos.

El concejal Alfonso Torres también hizo un llamado a que la Secretaría de Educación responda a la ciudadanía sobre este tipo de hechos. “Estamos esperando que la secretaría nos responda”, expresó.

Hay que recordar que, según datos de la misma administración municipal, en la ciudad hay 178 instituciones públicas sin vigilancia.