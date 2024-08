Concejal de Medellín denuncia persecución política y acudirá a la CIDH

Antioquia

La concejal del Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, denunció que habría un plan en su contra para llevarla presa con un supuesto montaje judicial que se estaría fraguando desde la Fiscalía General de la Nación.

“Me quieren callar y no lo van a lograr, por el contrario, pese a que ya recibí la información que desde la Fiscalía General de la Nación quieren iniciarme procesos, no lo van a lograr porque mi trabajo fue impecable y siempre de persecución a las estructuras criminales, claro, a otros cuantos personajes que no les gustaba que se investigaran, pisé arenas movedizas y hoy quieren venirse en contra mía y volverlo, en un juicio político porque soy mujer, porque he sido exitosa, porque desde el Consejo de Medellín sigo denunciando la corrupción a nivel local y a nivel nacional”, manifestó la concejal Carrasquilla.

Agregó que acudirá a instancias internacionales para que se le protejan sus derechos políticos.

“Como soy una ciudadana que tengo derechos civiles, voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar precisamente esta persecución política de la cual hoy soy víctima por ser mujer política, por no callarme y por siempre decir la verdad cueste lo que me cueste”, finalizó la corporada.