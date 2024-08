VIDEO: La jugada de la polémica en Águilas-Millonarios, ¿Estuvo bien anulado el penal?

Águilas Doradas derrotó 2-1 a Millonarios por la jornada 7 de la liga colombiana y se volvió a meter en el grupo de los ocho, ocupando la casilla séptima sin ningún encuentro postergado, caso contrario el ‘embajador’, que tiene un partido aplazado ante América de Cali.

El partido entre ambos equipos tuvo algunas jugadas llenas de polémica, pues el árbitro central sancionó en dos oportunidades penales a favor de Millonarios, y en ambas ocasiones terminó cambiando su decisión tras el llamado del VAR.

Aunque sobre la primera jugada no hubo mucho por discutir, la segunda sí abrió un debate sobre si estuvo bien anulado o no el penal, pues tras un pase largo ofensivo de Millonarios, Jader Valencia se infiltró en el área y fue derribado por un jugador de Águilas.

De inmediato, todos los jugadores del equipo local le reclamaron al árbitro Matorel que la jugada no había sido penal debido a que antes del golpe, el jugador de Águilas había tocado el balón, tras algunos minutos de insistencia, el VAR hizo el llamado al juez para que revisara la jugada.

Lo que fue inesperado es que Matorel no fue llamado para ver si había sido contacto o no en el área, sino que en la jugada previa había un fuera de lugar de Santiago Giordana, hecho que claramente se evidenciaba, sin embargo, el delantero argentino parecía no intervenir en la jugada al quedarse quieto y permitir a los defensores seguir su trayecto, esta premisa no fue interpretada así por el juez, quien consideró que Giordana evitó el recorrido de la defensa, razón por la que terminó desestimando el penal en el cierre del partido.

Con el pitazo final del encuentro, Millonarios no logró encontrar una nueva jugada de peligro y se llevó la derrota, cediendo una valiosa oportunidad de igualar la línea de puntos del grupo de los ocho, que se mantiene sobre los 10 puntos, tres más que los siete que posee el cuadro capitalino.

¡Tras el llamado del VAR, el árbitro Matorel indica fuera de lugar de Giordana y no se pita penal! #LALIGAxWIN 🦅🔥Ⓜ️ pic.twitter.com/FJTnYBubIB — Win Sports (@WinSportsTV) August 26, 2024