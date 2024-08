Obra del Metro en la calle 72 no será entregada en las fechas establecidas: Galán

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán informó a través de un video publicado en su cuenta de X, que el deprimido de la calle 72, obra que hace parte de la primera línea del Metro Bogotá, no podrá ser entregado en la fecha establecida, es decir el próximo 9 de octubre.

Según explicó el mandatario, a pesar de que con corte al 31 de julio se ha registrado un avance del 75% en la construcción de la obra y en los últimos meses se duplicó el número de trabajadores, el contratista no logrará cumplir con la fecha de entrega establecida puntualmente debido a hallazgos arqueológicos, la compra de predios adicionales e inundaciones que requirieron la compra de una motobomba.

“A 31 de julio, la obra estaba por encima del 75% pero, a pesar de los avances, el contratista no logrará cumplir con la fecha de entrega establecida, que era octubre de este año. Las demoras se deben a hallazgos arqueológicos, inconvenientes con redes, entre otros”.

¿Qué viene ahora para la obra?

Ante este anuncio el consorcio cuenta ahora con dos posibilidades. La primera, informar al Distrito a más tardar el próximo 9 de septiembre que la obra efectivamente no será entregada en la fecha establecida, con lo que tendría que pagar por más tiempo de obra alrededor de 15 salarios por cada día extra.

La segunda radica en que en caso de no cumplir con este plazo establecido, el contratista podría acudir a un periodo de cura para entregar finalmente la obra. Sin embargo, en caso de que esta nueva prórroga tampoco se cumpla, se iniciaría un proceso sancionatorio.

“Estamos a la espera de lo que nos manifieste el contratista que tiene dos opciones. Una bien es pues no manifestar nada y se inicia un proceso eventualmente de sanción, la otra es la posibilidad de comprar más días en obra, es decir, advertir con tiempo de anticipación, cerca de 30 días, no voy a terminar la obra a la fecha pactada, me voy a demorar más días y cada día tendrá que pagar cerca de 15 salarios mínimos”.

Ahora entonces el Distrito está a la espera de la notificación oficial por parte del consorcio para que inicie el proceso de pago por días adicionales de obra.