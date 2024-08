Universidad Tecnológica de Bolívar conmemoró Día del Periodista con un conversatorio

Cartagena

Con la pregunta ¿qué es ser periodista y quién puede ejercer el periodismo? inició el conversatorio en la UTB como parte de la celebración y conmemoración del Día del Periodista y Comunicador en alianza con Hay Festival. Este espacio contó con la participación de Javier Ramos, director del programa de Comunicación Social de la UTB, y Tatiana Velásquez, cofundadora de La Contratopedia.

La profesora Mercedes Posada fue la moderadora del encuentro. En el conversatorio “Independencia económica en el ejercicio del periodismo”, la periodista Tatiana Velásquez resaltó que ser periodista va más a allá de tener una credencial o un diploma, es un compilado de principios que tienen que ver con lo que nos define, con la búsqueda del bien común y con la transparencia.

“Si tu principio rector es buscar la verdad, asegúrate de que el método que estás siguiendo o lo que busques sea contar unos hechos y no adaptarlos a una realidad”, expresó Tatiana.

Frente al tema, el profesor Javier Ramos complementó con la premisa que una persona que no tiene credibilidad no puede ser considerado como periodista, “así tengas un carné de un medio de comunicación, así tengas un título universitario, si no generas credibilidad, no puedes ser llamado periodista”, dijo Ramos, quien también enfatizó en que quien ejerce el periodismo debe ser una persona transparente, honesta y entregar un trabajo de calidad mediante la rigurosidad investigativa y la ética periodística.

Con respecto a la independencia económica y el control que puede existir sobre los medios de comunicación, los panelistas estuvieron de acuerdo en que más allá del poder económico o político, quien tiene el control actual sobre los medios es la audiencia.

”La misma audiencia que hoy está de acuerdo con un tema es la misma que cuando no encuentra confirmación del sesgo, se va en contra del periodista”, explicó Tatiana, quien añadió que nadie es completamente independiente, pero sí se debe anunciar frente a qué se es independiente.

“Todos tenemos conflictos de interés, lo importante es la enunciación. Si me toca cubrir algo frente a eso, debo anunciar el conflicto y dejar que otro periodista aborde el tema. Yo prefiero hablar de independencia económica y política”, enfatizó Tatiana. Igualmente, los panelistas concluyeron que los periodistas no están para ser voceros del poder, sino para informar con veracidad.

“Actualmente se está involucrando al periodista en trabajos de publirreportaje y eso es un pecado”, dijo el profesor Javier, refiriéndose a la importancia de desligar el trabajo periodístico del trabajo publicitario que deben tener los medios de comunicación para poder subsistir económicamente.

Comunicación Social y Hay Festival

En el evento se contó con la presencia de Sheila Hall, Coordinadora de Proyectos Hay Festival LATAM, quien hizo un preámbulo de la celebración de los 20 años del Festival en Colombia e invitó a los estudiantes y asistentes a registrar las preguntas para participar en la próxima edición que también tendrá agenda en la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Nueva edición de Enfoque UTB

Para cerrar el evento, la profesora Marelbi Olmos presentó una nueva edición de Enfoque UTB con una entrevista realizada por la editora general de LabCom, Laury Torres, y la comunicadora social Claudia Elles, al periodista español Gumersindo Lafuente sobre cómo abordar el periodismo sobre migraciones.

El evento finalizó con una conversación en la que participó el estudiante del programa de Comunicación Social, José Manuel Guerrero, de nacionalidad venezolana, quien compartió su experiencia familiar en Colombia.