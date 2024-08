Sigue siendo grave el estado de salud de Laura Villamil; su hermano pide oración

Nacional

Este domingo 25 de agosto, se cumplen ocho días del trágico incidente registrado en el restaurante Andrés Carne de Res de Chía, cuando Laura Villamil, una joven bailarina de 28 años terminó prendida en fuego en medio de un espectáculo, la noche del pasado sábado 17 de agosto.

Desde ese momento, la artista permanece hospitalizada en Fundación Santa Fe, por las graves quemaduras que presenta en casi el 80 % de su cuerpo, ha permanecido sedada por las graves lesiones, y ha sido sometida a 4 cirugías.

Estado de salud de Laura Villamil se complicó por una bacteria:

Santiago Villamil, entregó el mas reciente parte medico de su hermana en el noticiero de fin de semana de Caracol Radio. Informó que Laura, se contagió de una bacteria que le produjo dos días de fiebre.

“Cualquier mejoría de Laura va a ser muy lenta por tratarse de quemaduras por fuego, mañana ingresa a cirugía, su quinto día, en las horas de la mañana. Ella se contagió de una bacteria que fue la que generó la fiebre por dos días, los doctores pues identificaron la bacteria y la están tratando con medicamentos, anoche no presentó fiebre, pues eso es una buena señal”, dijo.

y agregó: “los partos médicos son muy pocos, el porcentaje de su cuerpo se mantiene en un 80 % del cuerpo quemado, le hicieron un examen de coagulación y no salió muy bien, con plasma están ayudando a mi hermana”.

Aunque Andrés Carne de Res, tres días después de que sucedieran los hechos, expidió una comunicado asegurando que desde el primer momento en que ocurrió el accidente, se activaron de manera inmediata y efectiva todos los protocolos de seguridad y atención establecidos. La Familia Villamil ha cuestionado la poca respuesta por parte del establecimiento.

“Acompañamiento y respuesta del restaurante, no la hemos tenido, lo que repito, solamente es una persona que se encuentra allá, pero no sabemos qué función tiene, cuál es el propósito, solamente está con nosotros acompañándonos a la espera”. dijo Santiago Villamil.

Se iniciaron acciones legales: “en caso de que no pueda volver a ejercer su profesión, queremos un futuro para ella”

El hermano de Laura Villamil, ademas reveló que iniciaron acciones legales para garantizar los derechos de la joven artista.

“Iniciamos el trámite ya legal, quiero aclarar, no queremos absolutamente nada de lucrarnos con eso, porque queremos un futuro para ella, queremos que ella esté asegurada, porque Laura no va a salir igual, ya eso se sabe, todo el mundo lo sabe, queremos que ella tenga un futuro, en caso de que no pueda volver a ejercer su profesión, a ejercer sus labores, queremos un futuro para ella, absolutamente nada más”, resaló.

Familia de Laura Villamil pide oración por la joven bailarina:

“A todos los que me escuchan, a las que la conocen, a los que no la conocen, solamente les pido oración, es lo que más les pido, ha ayudado muchísimo, la oración es muy fuerte y quiero que sigamos así, muchas gracias”.

El ministerio de Trabajo indaga este accidente laboral e informó que llevarán a cabo todas las inspecciones necesarias para esclarecer los detalles del trágico suceso.