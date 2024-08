“Empezaremos de cero de la mano de Dios”: afectada por incendio de la calle 19 de Ibagué

Ibagué

Luego de 10 días del voraz incendio que afectó a 45 comerciantes en la zona de la calle 19 de Ibagué y que dejó pérdidas superiores a los $8 mil millones se siguen conociendo historias.

Una de ellas es la de Diana Andrade, de la familia de Distribuciones el Mayorista y muebles Zar, otro de los almacenes que quedó en cenizas con esta conflagración que se registró el pasado viernes 16 de agosto.

“Mi hijo me llamó y me dijo, mamá ya llegaron las llamas, mamá ya se prendió todo, entonces había unos amigos que estaban ahí ayudándonos a sacar cuando dijeron salgasen porque ya no hay nada que hacer. Mi hijo tiene una foto que la tomó entrando a local donde adentro se veía rojo, rojo, eran impresionantes las llamas, incluso mercancía que alcanzaron a sacar a la calle se prendió”, dijo Andrade en diálogo con Caracol Radio.

Estaban preparados para la temporada de fin de año

Según Diana Andrade, los locales comerciales estaban llenos de mercancía debido a que estaban preparándose para el fin de año, época en la que se aumentan las ventas.

“Había mucha mercancía en sillas porque nos estábamos preparando para diciembre y que no nos cogiera la noche, habían llegado telas, siliconados, espumas, todo eso fue lo que se prendió rapidito”, manifestó.

A la vez manifestó que, junto a su esposo y con la ayuda de amigos, seguirán adelante, por ahora con la venta de productos en un almacén que tienen en la calle 18 con cuarta de razón social muebles Ambar y fabricarán en una finca ubicada en el sector de San Isidro.

“Todo lo hemos comprado a pulso, fue poco a poco, teníamos muchas herramientas, mucha maquinaria, pero gracias a Dios vamos a volver a empezar de nuevo, todo se fue, pero no vamos a parar con la ayuda de todos, las personas nos están dando una voz de aliento”.

Mientras unos ayudaban, otros robaban

Finalmente, sostuvo que mientras personas llegaron a ayudar para evitar que las llamas consumieran todo, otros llegaron a robar parte de la mercancía que estaba sobre la calle en medio de la emergencia.

“Hubo hasta pelea, hubo cuchillo por robarse las cosas, algunos amigos rescataron cosas de las manos de las personas que se llevaban mercancía que se sacaba en medio del incendio”, puntualizó.