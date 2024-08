Lanzan alerta de una crisis hospitalaria en Caldas

Manizales

En los últimos días se ha presentado un incremento en la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos - UCI, en clínicas y hospitales, uno de los casos es el denunciado por el gerente del Hospital Santa Sofía, quien destacó que la falta de control a los tratamientos de los pacientes por parte de las EPS y la escasez nacional de medicamentos tienen en serios aprietos a la red hospitalaria de Manizales y Caldas, una situación a la que no es ajeno el Hospital.

“Esta semana hemos visto que ha colapsado la red hospitalaria de Caldas, porque lo vivimos diariamente y vemos de que cuando Santa Sofía en el pasado tenía la oportunidad de aceptación del 100%, hoy no podemos darnos el lujo, se nos presentó un caso de un paciente que no se pudo aceptar porque no teníamos camas, el paciente fue contra remitido porque las unidades de cuidado intensivos estaban llenas, no se había visto después de los casos de COVID”, indicó Carlos Alberto Piedrahita, Gerente del Hospital Santa Sofía

Informó además que están muy preocupados por la saturación de los servicios de urgencias y por el colapso de las UCI. Por otro lado, comentó que hay mucha preocupación por la falta de medicamentos, “el volumen en la atención en salud incrementa con la llegada masiva de pacientes descompensados o quienes han visto intensificadas sus comorbilidades, producto del déficit en sus tratamientos”, indicó el gerente de la institución de atención hospitalaria.

Destacan que esta situación ha venido en aumento debido a la falta de control a los tratamientos de los pacientes por parte de las EPS y la escasez de medicamentos a nivel nacional, lo que tienen en serios aprietos a la red hospitalaria.

“Nuestro hospital ha colapsado en urgencias. Está totalmente lleno, como no había sucedido durante mucho tiempo, o tal vez solo en el tiempo de la pandemia; me pregunto por los demás hospitales, por toda la red hospitalaria de nuestro departamento de Caldas, encuentro que totalmente está colapsada”.

Insisten en la necesidad de implementar planes de acción y hacen un llamado a las autoridades en salud y al Gobierno Nacional para que no desestimen las alertas que se están presentando.

Le puede interesar: Capturan a presuntos responsables de estafas en Caldas y Risaralda

Le puede interesar: Una nueva aerolínea aterrizó en el Aeropuerto la Nubia de Manizales