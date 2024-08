Porto presenta nueva figura colombiana en su plantel: ¿De quién se trata y cuándo debuta?

El mercado de transferencias no para y hay un nuevo jugador colombiano involucrado. Luego del fichaje de Yaser Asprilla por el Girona de España, apareció Bryan Caicedo, jugador revelación, que buscará consolidarse en el Porto firmando un contrato de larga vinculación hasta el 2029.

Durante el Mundial sub 17, el atacante fue uno de los jugadores con mejor actuación durante el certamen. Colombia no tuvo una buena presentación, pero Campaz puso su nombre en el radar de los equipos europeos más grandes. En este sentido, el FC Porto no perdió la oportunidad y hará parte del conjunto azul y blanco.

Con apenas 17 años y proveniente de Leones, en segunda división, es una de las revelaciones en el viejo continente y hará parte del conjunto juvenil del Porto. El diario The Guardian ya había destacado al colombiano como uno de los jugadores jóvenes más comprometedores e incluso sus compañeros lo compararon con el francés Kylian Mbappé.

Rayo Vallecano apelaría a la ‘estrategia Falcao’ para fichar a James Rodríguez: así sería

“Todos sus compañeros le llaman Mbappé. Se parece un poco a él y ciertamente juega como él. Desde el primer día que lo conocí supe que era muy especial”, destacó el entrenador. “Hasta hace un par de años, Caicedo era un completo desconocido, perdido en la región sur de su tierra natal, Nariño, devastada por la violencia. Pero en los últimos meses ha aumentado el interés por el devastadoramente rápido extremo”, agregó el medio británico.

El colombiano recién llegó a Europa y próximamente hará parte del equipo que encaminan un nuevo torneo, el técnico ya lo tiene a disposición si así lo desea.

🎙 “Quero marcar muitos golos com esta camisola”

Brayan Caicedo assinou até 2029 e sonha “jogar no Estádio do Dragão”▶ pic.twitter.com/drEGsV9YXm — FC Porto (@FCPorto) August 23, 2024

El FC Porto es viejo conocido para los cafeteros

A medida que pasan los años, el Porto sigue apostando por nuevos talentos colombianos y no es para menos, nombres como Jackson Martínez y Luis Díaz han hecho parte del club, entre otros, con un rendimiento destacado en todas sus líneas.

Uno de los tridentes más recordados estuvo conformado por James, Falcao y Guarin en un equipo dirigido por Villas Boas que logró conquistar más de tres trofeos durante la dinastía cafetera. En Portugal, la hinchada de los dragones tienen un aprecio muy grande para los colombianos y con Caicedo no será la excepción.

Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero y Héctor Quiñones también hicieron parte del club portugués.

El jugador con más partidos disputados fue el ex Atlético Nacional Uribe con 176 duelos jugados, donde anotó 15 goles en los diferentes torneos. Si hablamos de goles, Jackson Martínez dice presente con 92 dianas, incluyendo su tan recordado doblete en los octavos de final frente al Bayern Múnich.