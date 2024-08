¿Momento para invertir? Así arrancó el precio del dólar HOY viernes 23 agosto en Colombia

El precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas. Es fundamental comprender el comportamiento de esta divisa en el contexto colombiano para adaptarse a los cambios económicos y tomar decisiones financieras fundamentadas.

Mantenerse informado sobre eventos económicos y políticos, y buscar orientación financiera profesional, son recursos esenciales para actuar de forma adecuada en este entorno cambiante.

Desde Corficolombiana, los expertos esperan que en lo que queda de 2024 el dólar en el país se mantenga en un rango entre $4.150 y $4.350.

“La mayoría de los factores de depreciación reciente se mantendrán, excepto los precios del petróleo. A nivel local, la aceleración en la reducción de tasas y la posibilidad de una baja de calificación pueden afectar aún más la moneda”, expresaron en su informe semanal.

Precio del dólar HOY

Este viernes 23 de agosto el dólar en Colombia inició con un precio de $4.064, es decir, subió 50.05 pesos al compararlo con la abertura del día anterior, generando un aumento del 1.25%.

Según analizó el sitio ‘Dólar Hoy’, dicha cifra alcanzó el nivel más alto en más de una semana, específicamente desde el lunes 12 de agosto del 2024.

Después de las 8:00 a.m. se registró una leve baja, quedando la TRM en $4.042,00.

¿Es momento de invertir?

Juan Pablo Zuluaga, cofundador del portal ‘Mis Propias Finanzas’, es importante aprender a ahorrar y diversificar, agregando que no es muy recomendable poner todo en una misma inversión, activo o misma moneda debido a que si algún día el mercado en el que se está ubicado sufre alguna dificultad que no se pudo prever, el dinero puede verse afectado y no será nada fácil compensarlo.

También, agregó que es recomendable invertir en dólares en cualquiera de estos tres aspectos: activos, países y monedas; con el fin de diversificar el riesgo, teniendo como referente el dólar, ya que es la moneda que menos suele devaluarse en el mercado.

Comportamiento dólar

Uno de los recientes informes de Corficolombiana llamado ‘Proyecciones económicas 2024-2025: en riesgo la semilla del crecimiento”, detalla que están dadas las condiciones para que la Reserva Federal comience a bajar su tasa de interés, en un contexto donde hay temores de recesión, lo que tendría un impacto significativo en Colombia debido a los estrechos lazos económicos que ambos países comparten.

“La inflación estadounidense retomó en el segundo trimestre de 2024 su tendencia a la baja, luego de casi un año de haberse estabilizado alrededor de 3,0%. Además, el mercado laboral sigue mostrando señales de enfriamiento y los datos de julio sorprendieron negativamente, reavivando los temores de recesión”, detallan los expertos.

Es de tener en cuenta que, una recesión en el país norteamericano puede llevar a una disminución de la inversión extranjera directa en Colombia, lo que limita el financiamiento para nuevos proyectos y empresas. Por otro lado, la incertidumbre económica generada por esto puede llevar a una depreciación del peso colombiano, lo que encarece las importaciones y puede generar inflación.

“Esperamos que la tasa de la Reserva Federal (Fed) disminuya en al menos 50 pbs este año y otros 100 pbs el próximo, cerrando 2024 en el rango entre 4,75% y 5,0% y 2025 entre 3,75% y 4,0%. Los mercados descuentan actualmente recortes más agresivos asociados a una posible recesión, lo cual no es nuestro escenario base”, concluyeron en su informe de proyecciones.