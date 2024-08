Esto le depara el fin de semana a su signo según el Profesor Salomón: horóscopo viernes 23

El Profesor Salomón lleva más de 20 años dedicándose al tarot y la astrología, pero no solo se limita a predecir el futuro, sino que también ofrece guía y consejos para que sus consultantes puedan mejorar su vida en diferentes aspectos.

Para este viernes recomendó el color azul como representación de firmeza, poder y energía. Además, recomendó el baño de arroz, consumir mango y sembrar la semilla de esta para abundancia, amor y riqueza.

Por otro lado, la frase del día y para reflexionar durante el fin de semana es: “hoy declaro para mi vida que llega plata como arroz, abundancia como arroz, amor como arroz, felicidad como arroz y salud como arroz, hoy declaro que llega todo lo mejor”.

Horóscopo 23 de agosto

• Cáncer

Tenga cuidado con algo que se le va a perder o refundir porque lo podrá alterado, pero tranquilo, que lo encontrará. Hay algo interesante con un dinero que le pueden ofrecer durante este fin de semana, se resuelve o se concluye algo importante. Tenga cuidado con su salud, recuerden que suelen tener complicaciones en la parte digestiva, por lo que debe cuidarse en la alimentación.

- Número: 2511

• Escorpión

Diferentes cosas se están solucionando y saliendo a luz, logrando el equilibrio que se desea en la parte emocional y financiera. Algunos de ustedes van a viajar, por lo que se recomienda tomarlo para recargar energías. Si tuvo una discusión con alguien importante, busque la reconciliación, no guarde odios, ni tristezas.

- Número: 9852

• Piscis

Las cartas mostraron satisfacción, estabilidad y alegrías, por todo lado tendrá buenas bendiciones. Hay algo de su familia que le está molestando, pero déjelo pasar, no se amargue por nada, lo que tiene que ser será. En el amor, las personas que están solas tendrán el acercamiento de alguien, pero debe tener cuidado, identificar si no le mienten y no entusiasmarse en exceso.

- Número: 8539

• Géminis

Tenga fe porque algo que está buscando, deseando y que quiere, va a llegar a su vida. Por otro lado, estará haciendo negocios, trámites en los cuales va a tener ganancia y buenos resultados. En el amor, si alguien del pasado regresa y realmente usted quiere a esa persona, es el momento de aceptar y retomar.

- Número: 1359

• Libra

El tarot le habla de dinero que llega, el amor que se establece y de salud, los tres campos más importantes en la vida del ser humano, todo se estará equilibrando y jugando a su favor.

- Número: 5582

• Acuario

Va a poder cancelar un dinero, pero también recibirá, es como un canje, da y recibe. Por otro lado, hay una noticia desagradable de alguien que va a estar medio enfermo o pasa una prueba de salud que lo tendrá triste y preocupado. Las personas que están comprando un vehículo, es el momento de hacerlo porque tendrá acierto.

- Número: 0836

• Aries

Las recompensas llegarán tras unos días de sacrificios. Debe definir algo con el amor para que las cosas funcionen mejor, busque equilibrar o mejorar su parte afectiva. Un dinero extra llega a calmar nervios y alegrar.

- Número: 4750

• Leo

Ofertas nuevas de trabajo llegan a su vida, si está bien donde está piense dos veces o asegúrese que se sea una oportunidad estable, no tome el riesgo sin estar seguro del cambio que se le presenta. Tenga cuidado con problemas de salud en la espalda.

- Número: 2529

• Sagitario

Las cartas resaltan la seguridad y firmeza, dicen que todo lo que va a realizar tendrá buenos resultados, quienes quieren comprar o vender inmuebles tendrán todo a su favor. El amor tocará la puerta de los solteros.

- Número: 8709

• Tauro

Cosas buenas vienen para usted, la parte económica estará en ascenso durante este fin de semana, va a concretar algunos negocios que representan estabilidad. En el amor, una grata sorpresa que se va a llevar y una estabilidad maravillosa a nivel emocional que va a presentarse para usted. Propicios a ganar en los juegos de azar.

- Número: 4235

• Virgo

Restablezca todo lo que tenga que ver con el amor, si está peleando con un familiar, equilibre la relación para que pueda lo otro venir por añadidura, si no está concentrado y reconciliado en lo emocional, lo demás no llegará. Algunos nacidos bajo este signo, tendrán un viaje que disfrutarán al máximo.

- Número: 0222

• Capricornio

Dinero y más dinero, hay cosas interesantes con la parte económica que se van a activar, pueden ser la firma de documentos que representan estabilidad y firmeza, como un préstamo u oferta que está esperando para invertir.

- Número: 0808