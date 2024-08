Brayan León sueña en grande en la Sudamericana: “Estamos para ser campeones”

Brayan León celebra uno de sus goles en la presente edición de la Copa Sudamericana. (Photo by JAIME SALDARRIAGA/AFP via Getty Images)

Brayan León, una de las figuras del Deportivo Independiente Medellín en la actualidad y goleador del club en la Copa Sudamericana, dialogó con El Alargue de Caracol Radio. El delantero sueña en grande y cree que el Poderoso puede ganar su primer título continental.

Triunfo sobre Palestino

“Contento con la clasificación y con el buen resultado que se nos dio”.

¿Les costó adaptarse a la idea de Restrepo?

“Todo es trabajo, a medida que hemos ido trabajando con él, todos los entrenos creo que trabajamos lo mismo hasta a encontrar la idea de juego que él quiere. Poco a poco el equipo se ha ido acoplando a eso y la hemos perfeccionado a la mejor manera y lo más pronto posible”.

Volver a coincidir con Restrepo

“Es algo muy lindo. Me siento muy bien, fue mucho tiempo que no estuve con él, pensé que había cambiado muchas cosas y no, conserva su idea de juego, la conozco muy bien y lo que trata de implementar”.

¿Cómo no perder el foco ante la salida de Arias?

“Eso fue algo sorpresivo que no esperábamos. Lo sintieron más mis compañeros que estuvieron ese momento en Cali. Yo no estuve en el equipo, creo que lo sintieron más. Yo me enteré el día siguiente, cuando me desperté. Uno le coge mucho aprecio a los profesores, porque le enseñan muchas cosas a uno, nos tocó un poco. Lo primer que hicimos fue esperar quién llegara”.

¿Esperaban un triunfo así ante Palestino?

“Estamos de local, estamos en Colombia, no en nuestro estadio, pero sí en Colombia y debíamos hacer respetar esto acá. Sabíamos al equipo que nos íbamos a enfrentar, pero conocíamos mucho de ellos, muchas debilidades y creo que nos hicimos fuertes en eso”.

¿Qué corregir en Liga?

“Esperemos que volvamos a jugar, tenemos partidos atrasados. Ganando los partidos que tenemos ahí nos ponemos arriba nuevamente”.

Opinión de Lanús

“Todo equipo argentino es muy duro, les gusta pegar mucho, otros juegan muy bien. Nos vamos a encontrar jugadores muy fuertes. Va a ser un lindo partido”.

¿Sueñan con ganar la Copa Sudamericana?

“Siempre lo he dicho, estamos para ser campeones. Independiente Medellín, con todo lo que está haciendo, creo que eso se nos ha iluminado un poquito la vela. Es momento de pensar en eso, se lo dije a mis compañeros y viendo los rivales, podemos ser campeones”.

Fortaleza, próximo rival en Liga

“Es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, lo he visto mucho, ha jugado contra equipos muy fuertes acá en Colombia y lo ha hecho muy bien, incluso les ha sacado puntos. Son jugadores muy jóvenes, que vienen de un proyecto, se conocen muy bien, conocen la idea del profe que tienen”.

Cambios de Arias a Restrepo

“El profesor Alejandro llegó imponiendo su estilo de juego, le gusta mucho la pelota, la tenencia, le gusta que el equipo esté muy unido en la cancha, no le gusta el desorden; hay diferencias, el profe maneja una estructura muy diferente a la que manejaba el profe Arias, hay se nota la diferencia”.