Alertan sobre presuntos estafadores que cobran para agendar cirugías en el hospital

Cúcuta

El Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM) alertó a la comunidad sobre presuntos estafadores que estarían cobrando para agendar servicios como cirugías. Según su personal, los montos ascienden hasta los 200 mil pesos.

“Nos enteramos por una paciente que llega a mi oficina y me dice que hay un señor que le está pidiendo unos pollos para entregar a quirófano y que apenas entregue 200 mil pesos para él comprar el producto, le programaría la cirugía”, manifestó María del Pilar Medina, líder del programa de atención quirúrgica del HUEM.

Las autoridades sanitarias explicaron que no solo estarían pidiendo dinero para agendar las citas, sino que les han solicitado a los pacientes otro tipo de cosas que van desde pedirles comida para el personal.

En este sentido, enfatizaron en que el hospital, bajo ninguna circunstancia, cobra por los servicios que ofrece, por lo que instaron a la ciudadanía a no caer en este tipo de estafas.

“Nosotros queremos dejarle claro a toda la comunidad que en el hospital los pacientes no deben pagarle a nadie para agendar alguna cirugía o alguna cita. Les pedimos que no se dejen estafar, nosotros no pedimos ni medicamentos. Aquí las cosas están establecidas. El paciente llega y solicita para que nosotros en el momento oportuno hacemos la consulta o el procedimiento quirúrgico”, concluyó.

Por otro lado, la funcionaria informó que no tienen conocimiento de cuántos han caído en este tipo de estafas.