Yerson Candelo: “Para mí, Junior hizo un gran papel en la Libertadores, compitió”

América de Cali goza de un buen arranque en el fútbol colombiano tras cinco jornadas disputadas, tres victorias, un empate y una derrota, han sido los resultados que a pesar de tener dos encuentros menos que algunos equipos, lo tienen en el grupo de los ocho parcialmente.

Con las grandes incorporaciones que concretó Atlético Nacional y Millonarios, el cuadro ‘escarlata’ no se quedó atrás y también se reforzó con grandes nombres, destacando el regreso de Duván Vergara, que estaba en el fútbol mexicano.

Otro de los jugadores que llegó tras un paso por el fútbol internacional fue Yerson Candelo, quien se ha desempeñado de lateral y en otras ocasiones de extremo, su rol ha sido importante en el esquema de juego del América, siendo un enlace entre la defensa y el mediocampo ‘escarlata’.

Candelo, fue uno de los invitados de ‘El Alargue’ de Caracol Radio este miércoles 21 de agosto, allí compartió su visión sobre el calendario de la Liga y el desempeño de los equipos colombianos en los torneos internacionales:

Sobre el calendario de la Liga: “Sí, generalmente nuestra naturaleza es siempre estar compitiendo, nos gusta disfrutar los partidos, pero, por otro lado, también se da una situación difícil, uno aprovecha para recuperar bien, para estar con la familia y para mejorar en los entrenamientos”.

La unión del grupo: “Yo creo que lo importante es que tenemos un equipo que está enfocado y va para el mismo lado, cada día fortalecemos más la idea, nos vemos mejor y se ve un mejor fútbol, se están consiguiendo los resultados que permiten mejorar el crecimiento”.

América, una familia: “Eso tiene que ver con la directiva, desde el primer momento llegué a una familia, eso le pasa a todos los que integramos este plantel, el manejo de grupo está siendo espectacular, la interacción entre cuerpo técnico, jugadores y directivas está siendo muy sana, todos sabemos jugar fútbol, entonces la cohesión es mucho más fácil”.

Un equipo compacto: “Este América se caracteriza por ser un equipo muy versátil, en el frente de ataque tenemos todas las opciones, tenemos el talento para hacer gol de centro, hacer las jugadas, esto nos ha llevado a tener esta solidez y en la parte defensiva estamos consiguiendo buena comunicación, esto va de la mano con el compromiso, que va desde el delantero hasta el portero, todos aportamos en defensa y ataque, es nuestra fórmula”.

El manejo del DT: “La verdad el manejo de grupo del cuerpo técnico en cabeza del profe ‘polilla’ sabe qué es manejar una cancha, qué es manejar jugadores de fútbol, esto juega un papel importante para manejar la sensibilidad, sabe en qué momento apretar adelante, tomar decisiones para ayudar al equipo, el profe juega un papel fundamental”.

El objetivo del equipo: “Indudablemente, el objetivo es conseguir la Copa y la Liga, poder acercarnos, ir paso a paso, en primer lugar hacer el puntaje necesario para llegar a los cuadrangulares, luego clasificar a la final y luego ir por el título, es el mensaje que manifestamos, es significativo tener los pies sobre la tierra, pero es el camino que debemos recorrer, esto hasta ahora está empezando”.

La mentalidad del colombiano: “Ese paradigma de que nos hemos creado de que al jugador colombiano nos falta un poco, que no tiene la mentalidad, eso ha cambiado mucho, lo hemos visto reflejado en la Selección Colombia, estuvimos muy cerca y estamos muy cerca de volvernos una Selección ganadora, ahora han regresado grandes estrellas de nuestro fútbol, eso engrandece el torneo, para mí, Junior hizo un gran torneo, compitió, el fútbol no es de méritos y muchas veces no se valora un buen desempeño si no se logra el campeonato, defiendo a cabalidad nuestra liga, es una liga competitiva, nos hemos merecido ganar, hemos ido creciendo, en unos años nuestra liga va a dar mucho de qué hablar”.

Comparación con la estructura del fútbol mexicano: “Estamos en una liga que económicamente no es tan robusta como lo puede ser la mexicana, pero los medios y los profesionales los tenemos, simplemente pasamos por el lado de concientizar, cada club está haciendo la tarea cada mercado de pases, hacemos grandes transferencias al fútbol internacional, hemos acompañado a los jóvenes, los medios están”.