Bloqueos en las vías, ¿sólo una reacción a los incumplimientos?

En Hora20 el análisis a los hechos de coyuntura. Los bloqueos en la vía Panamericana, las amenazas de los transportadores, la minga en Bogotá y otros bloqueos que se registran en el país. El debate sobre las causas y consecuencias de estos bloqueos, la capacidad de negociación del gobierno y el efecto sobre la ciudadanía. También una mirada las recientes tensiones entre el presidente Petro y dos alcaldes de ciudades capitales. Por último, el Pacto Histórico como partido único de cara al 2026.

Lo que dicen los panelistas

Catalina Velasco, economista, exministra de Vivienda, consultora en políticas públicas y doctora en Estudios Políticos, explicó que con las comunidades indígenas en Cauca y Nariño hay una situación de vulnerabilidades y bloqueo, “pero la pregunta es cuáles de estas comunidades tienen la capacidad organizativa para llegar a estas acciones”. Resaltó que las comunidades indígenas son autoridades, se han fortalecido en la capacidad de interacción, pero también han demostrado que no tienen canales de conversación y negociación, “se necesita un canal de interacción. Cuando no hay cumplimiento ni respuesta llegamos a las vías de hecho. La conversación debe estar sobre cómo eliminar las causas que nos llevan a los bloqueos”.

Manifestó que se ha tenido una dificultad en la interacción, “en 2019 la Panamericana se bloqueó durante 27 días, los bloqueos no se inventaron en los últimos dos años, pero sí recogemos los pedazos de los incumplimientos”. Por último, dijo que sin duda cuando los gobiernos prometen lo que no pueden cumplir, se genera una bomba de tiempo.

Sobre las tensiones entre el Presidente y los alcaldes Gutiérrez y Galán, señaló que ambos están en el debate político nacional, “en política es bueno tener enemigos grandes y creo que los alcaldes quieren pelear con el grande jugando a David y Goliat”.

Gabriel Silva, politólogo, exministro de Defensa, exembajador en Washington y columnista, resaltó que algunos sacralizan el bloqueo como manifestación de la protesta social y otros demonizan los bloqueos, “son una herramienta de acción política y reivindicativa, eso genera que se utilice para propósitos diferentes”. Aclaró que siempre se ha hablado como si todos los bloqueos fueran iguales, “varios los ha promovido la guerrilla y han forzado a la comunidad, eso tiene un propósito militar y es ilegítimo”. También rescató que no puede tener la misma legitimidad una guardia indígena que secuestra soldados, a una guardia indígena que se protege de expropiadores de tierra, “sacralizar bloqueos lleva a que la sociedad se revele ante una actividad legítima de la protesta”.

En cuanto a lo que pueda ocurrir con el Pacto en el 2026, dijo que ve un Presidente muy activo, “está buscando recursos públicos de dónde sea y eso es armar el tesoro de batalla para el 2026. El problema es que lo hace sin preocuparse por los problemas del país”.

Para Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, es necesario individualizar los casos y entender la dinámica local, “este Gobierno en el pasado reivindicó este tipo de manifestaciones, de hecho, todavía se exalta el poder popular”. Comentó que el Pacto Histórico es un grupo político que ha defendido las manifestaciones, pero ahora se ve afectado por bloqueos, “son comunidades a las que el grupo político que gobierna les habló de manera particular en campaña”. De otro lado, dijo que existe una especie de combinación de muchas crisis de manera simultánea, “hay una “policrisis” a la criolla con factores económicos y sociales donde participan estos bloqueos”.

Frente a las tensiones entre alcaldes y Presidente, recordó que Gustavo Petro se crece en la confrontación, “a él le va mejor y es más efectivo cuando tiene contrincantes”, de hecho, dijo que cuando el Presidente le preguntó a Gutiérrez si lo reconocía como presidente, “se debe recordar el eco de la vez que Petro dijo que era jefe del Fiscal General. Vemos una manifestación más de la incomodidad que tiene el Presidente con la separación de poderes”.

Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca, planteó que los bloqueos son el resultado de una suma de acciones, “esto inició hace unos años y detonó con el estallido social. En esa época una vez se retiró la Tributaria, no se acabaron los bloqueos, después hubo solicitudes adicionales”. También apuntó que estamos en un punto de difícil retorno, “hay bloqueos en vías principales, pero también en los pequeños municipios y se ven afectados algunos sectores productivos. Hoy se bloquea por todo”.

Destacó que muchos de los que promovían los bloqueos hoy no atienden los reclamos de la comunidad, “esto inició con el estallido, todos aplaudiendo los bloqueos y hoy vemos el resultado de quitar autoridad a la Policía”. Por último, manifestó que, si se dialoga con un gobierno que no es causante de incumplimiento, no se debería bloquear si hay voluntad de cumplir con lo que se puede.