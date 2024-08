Tulio Gómez sobre la posibilidad de tener estadio propio: ”Estaría proyectado a tres años”

América de Cali ha tenido un buen inicio de campeonato, los dirigidos por Jorge Da Silva se encuentran en la séptima posición y vienen de lograr una importante victoria como visitantes frente al vigente campeón del fútbol colombiano, el Atlético Bucaramanga. Los refuerzos han dado el rendimiento esperado en los primeros partidos, Duvan Vergara, quien ya era un viejo conocido, lleva dos goles y una asistencia.

Desde la dirigencia, Tulio Gómez habló con El Alargue de Caracol Radio y dejó en claro las posibilidades de que los vallecaucanos tengan un estadio propio, además de referirse a la actualidad deportiva y económica del equipo. “El fondo del estadio es algo diferente, sería con venta de palcos, de parqueaderos y otras cosas más. Estaría proyectado a tres años con buenos recursos y consideramos que nos entreguen el pascual en un APP o un estadio propio”.

Ingresos de los clubes colombianos

“Son muy bajos los ingresos, no tenemos aquí para pagar un jugador de 2 millones de dólares a comparación de River o Boca y la plata es de los patrocinadores en televisión y vender jugadores a buen precio, por mucho vendemos a un jugar por 7 millones. Necesitamos triplicar o cuadriplicar los ingresos por televisión, la taquilla siempre debe estar vendida”.

Derechos de televisión

“La idea es abrir una internacional con los mejores operadores del mundo y que haya una subasta, la idea es que haya una venta de televisión en Colombia, otra para streaming y ese tipo de cosas y es partirlo por partes iguales, que los equipos que lleguen a la final sean los que más premian”.

Sede Villavicencio frente a Jaguares y Pereira

“A mí me gustaba mucho Cartagena, pero decidimos Villavicencio por la hinchada, las barras han tenido rivalidad con Junior, además es cerca de Bogotá y hay mucha hinchada por esos sectores. Llaneros nos abrió las ´puertas”.

Pascual Guerrero y su ausencia

“Muy agradecido con el señor Alcalde y Campo Elías de Cartagena, porque muchos clubes nos cerraron las puertas, para la próxima oportunidad iremos allá. Se nos juntaron dos cosas, la FIFA asumió el cambio de gramilla del pascual y se tomó un tiempo, y luego el Mundial Femenino. Tres meses sin estadio y las perdidas han sido grandes”.

Oportunidad de estadio propio

“El fondo del estadio es algo diferente, sería con venta de palcos, de parqueaderos y otras cosas más. Estaría proyectado a tres años con buenos recursos y consideramos que nos entreguen el Pascual en un app o un estadio propio”.

Actualidad futbolística de América

“No contábamos con ingresos de fondo y quería otro lateral izquierdo, un defensa central, volante 10 u otro 9, pero Polilla juega sin 10 y yo juego directo. Vamos a ver con el cuerpo técnico si necesitamos otro jugador. (Eder) Balanta no jugó contra Bucaramanga, que es un gran refuerzo y mientras pase el tiempo va a seguir siendo un gran jugador; con Duvan (Vergara) todos saben quién es y ese gol con Bucaramanga, si estuviera Balanta, no nos lo hacen”.

Marcos Mina, lateral izquierdo

“El técnico determina quién juega, pero no está en carpeta de transferencias”.

Michael Barrios y su fichaje por el Once Caldas

“Hablaba con Marcela y le decía que no debimos haberlo vendido, pero el técnico consideró que no lo necesitaba y ha metido gol en casi todos los partidos... él tiene contrato con América hasta diciembre”.

Variantes de transferencias en el Club

“Es difícil traer jugadores en el mercado de pases, Jader Quiñones puede ser interior, pero es el técnico quien decide”.

Intención que el estadio siempre esté lleno

“Que la hinchada esté motivada, aquí no hay tanta cultura como la hay en Argentina. El presidente de Boca me dijo hace 5 años que la boletería estaba toda vendida y el día que mantengamos los estadios a full va a ser diferente, pero no solo es taquilla, hay otra cosa que son las camisas ‘chiviadas’ de 10 camisetas 7 son ‘chiviadas’, es horrible, son descarados, salen en la página web a promocionar y al otro día la están vendiendo fuera del estadio”.

Venta de jugadores y los contratos

“Nos han llegado propuestas de Barrios y por Holgado también, pero nosotros contratamos jugadores para ser campeones, no para vender, a diferencia de Envigado que vende una cantidad de dinero impresionante, pero nosotros no podemos hacer eso y debemos ir a Copa Libertadores. Le dan a uno 20 mil millones y los equipos grandes no pueden estar fuera de Libertadores”.

Grandes estrellas pendientes

“Balanta y Vergara son de los mejores jugadores y nosotros optamos por calidad más que cantidad, la plantilla es excelente y vamos a tener un buen equipo”.

Nueva Equipación de América y venta en tiendas

“Estamos a punto de hacer una alianza con una empresa que tiene mucha fama en Colombia de marcas deportivas para estar en las principales ciudades de Colombia”.

Relación con Jorge Da Silva

“Yo quisiera que estuviera tres o cuatro años y que haga un proceso, yo no mantengo en el día a día, pero Polilla no se pone a inventar, tiene el poder de lo simple y como jugador que fue maneja muy bien el camerino”.

Venta de Mosquera a Italia

“Sí, a Mosquera quedó prestado y nos dieron un porcentaje, tenemos una opción de compra, pero aquí con Holgado y Ramos, y la oportunidad con Garcés, decidimos prestarlo a Bucaramanga y me alegra mucho que le vaya bien”.