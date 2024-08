Festival Nacional de la Cumbia: denuncian falta de apoyo para la organización del evento

El Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino celebró su 40ª edición con una participación destacada de más de 1.600 artistas provenientes de diferentes regiones. El evento, que se llevó a cabo en El Banco, Magdalena, se consolidó como uno de los eventos culturales más importantes de la región.

Durante el festival, se presentaron 193 parejas de bailadores de cumbia, 39 cumbiambas y 14 agrupaciones musicales, que dieron vida al maravilloso evento cultural. La gran afluencia de artistas dejó en evidencia la gran labor que están realizando por mantener viva esta tradición.

Sin embargo, a pesar del éxito del festival, la presidenta del evento, Veruschka Barros, expresó su preocupación por la falta de apoyo institucional. En una entrevista con Caracol Radio, Barros denunció que tanto Fontur como el Ministerio de Industria y Comercio no brindaron el respaldo necesario para la organización del festival. Según Barros, este ausentismo en la colaboración institucional generó dificultades en la planificación y ejecución del evento, a pesar de los esfuerzos de los organizadores.

“No todos los organismos ni entidades del gobierno parecieran estar alineadas a estas políticas del gobierno del cambio. En el caso particular, hablamos de Fontur y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”, precisó Barros.

La presidenta del evento señaló, que desde el año 2022 la fundación se radicó un proyecto enfocado a posicionar el municipio de El Banco como destino turístico por ser conocido nacionalmente como ‘La ciudad imperio de la Cumbia’ y por desarrollarse en este lugar uno de los eventos culturales más importantes del Caribe colombiano.

“Lo que no vemos concebible es que no nos hayan apoyado por una excusa que no se podía porque había cambio de ministro. Hasta este momento lo hacemos público, una situación que vemos con mucha tristeza porque tuvimos que enfocarnos en aunar esfuerzos con el departamento del Magdalena, la Alcaldía de El Banco para poder sacar adelante esta versión, que representaba demasiada importancia para toda la comunidad que gira en torno a la cumbia”, precisó Veruschka Barros.

Sobre el Festival Nacional de la Cumbia

El Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino es reconocido por su contribución a la preservación y promoción de la cumbia, un género musical autóctono de la región de la Costa Caribe colombiana. La falta de apoyo por parte de entidades gubernamentales pone en evidencia la necesidad de mayor inversión y reconocimiento a eventos culturales que desempeñan un papel crucial en la identidad y el patrimonio del país.

La líder cultural envió un mensaje al ministro Luis Carlos Reyes para que se apropie de este tema particular para que la siguiente edición del festival cuente con mayor respaldo del gobierno.