“Yo no confío en los negros” comentario racista de policía en Cali que será investigado

Cali

El fin de semana durante un operativo de rutina en el barrio El Vallado en el oriente de Cali, se presentó una discusión entre dos patrulleros y un ciudadano que fue requerido por la autoridad para la revisión de documentos.

El ciudadano, quien hizo la grabación del video que se hizo viral en redes sociales, afirma que los policías estaban concentrados en el celular y no se dieron cuenta que acababan de robar a una persona.

Cuando el hombre pide que le devuelvan sus documentos, uno de los policías le responde que no salga si no quiere que lo paren, a lo que responde el ciudadano que no es eso “sino que yo en la policía no confío”. Inmediatamente la respuesta de uno de los patrulleros fue “y nosotros no confiamos en los negros”.

Esta frase fue el motivo por el cual la Policía Metropolitana inició una investigación, primero para identificar plenamente al patrullero que la dijo y establecer el contexto de la situación.

➡️ #QueTalEsto 🤐 | "Nosotros no confiamos en los negros"



>>>>>>> Respuesta de un policía a ciudadano generó el rechazo de las autoridades, el caso tendrá las respectivas sanciones disciplinarias



⭕️ https://t.co/8fYOqthKfu pic.twitter.com/pFewhYoi88 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) August 20, 2024

El coronel Carlos Oviedo, afirmó que, por orden del director de la Policía Nacional, el general René Salamanca, se investigará y de ser necesario se aplicarán sanciones, que podrían llegar hasta la destitución.

“Hemos recibido una instrucción muy clara del señor director general de la Policía Nacional para realizar una investigación preliminar y poder identificar la patrulla de vigilancia y esclarecer este caso; hace parte de la política de la Policía Nacional el respeto por las comunidades, la dignidad de las personas y lineamiento de la honestidad”.

Señaló también el general Salamanca que la policía se rige por lineamientos como la honestidad, la transparencia y el respeto por los derechos humanos, además los oficiales de policía deben ser un ejemplo para la población civil y señaló que ese tipo de conducta es inaceptable.