Palmicultores se quedan sin alternativas para la extracción en el Catatumbo

Cúcuta

Hay un futuro incierto para los productores de palma en el Catatumbo por la falta de compradores después del cierre de la principal planta extractora de la región a causa de extorsiones.

Los empresarios advierten que si no se plantean alternativas lo más pronto posible, el gremio entrará en una crisis aún más grave de la que ha estado viviendo, ya que se acercan temporadas de alta producción y no se cuenta con la capacidad de extracción desde la suspensión de labores en la Extractora Catatumbo.

“Se ha sembrado mucha palma, se han sustituido cultivos, pero el problema es quién nos compra, por el cierre de la Extractora Catatumbo tenemos problemas, y yo creo que en septiembre tendremos que sacar fruta en camiones a ver qué extractora nos compra en el país” dijo Rodrigo Lara, representante del gremio de palmicultores del Catatumbo.

A pesar de los intentos por continuar con el proceso de extracción de manera normal, no ha sido posible, ya que no se tiene la infraestructura necesaria para esta labor.

“Las extractoras que hay en Tibú ya no tienen capacidad, las extractoras de El Zulia nos están ayudando, pero también ya están semisaturadas y ese aumento en la producción llevará a que algo tengamos que hacer, porque no somos competitivos con un viaje de ese tamaño, entonces el futuro, si no abren la Extractora Catatumbo, es negro” puntualizó Lara.

A pesar de movilizaciones, documentos y todo tipo de llamados de atención al gobierno y los grupos armados, no han obtenido una respuesta para frenar las acciones contra este gremio económico.