Los Obama protagonizarán el segundo día de la Convención Nacional Demócrata

Comienza el segundo día de la Convención Demócrata en Chicago. Luego del esperado discurso de despedida del presidente Joe Biden, esta noche el protagonista será el exjefe de estado Barack Obama junto a Michelle Obama. Mientras que la candidata del partido Kamala Harris continúa con su agenda de campaña en Wisconsin.

El expresidente Barack Obama, el segundo caballero Doug Emhoff, la exprimera dama Michelle Obama, el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer, así como el senador Bernie Sanders, son algunos de los oradores de esta noche en el segundo día de la Convención Demócrata que busca unir al partido y reafirmar la nominación de Kamal Harris y su fórmula vicepresidencial Tim Walz.

Mientras avanza el programa en Chicago, Harris y Waltz viajaron a Wisconsin, un estado en disputa, para continuar con su gira de campaña. Ambos participaran en un mitin en el mismo estado donde hace pocas semanas el partido republicano sostuvo su propia convención.

Al mismo tiempo Donald Trump continúa con su agenda de campaña y viajará a Michigan, otro estado clave para las elecciones de noviembre. Antes de su partida, Trump aseguró que seguirá atacando la inteligencia de Harris y puso en duda la capacidad de la democracia de liderar el país.

“Debo hacerlo, no creo que ella sea una persona inteligente, yo si soy una persona brillante, mucha gente lo dice, y nuestro país necesita una persona muy inteligente y ella no lo es. No considero que eso sea un insulto, es una realidad… Yo me baso en sus políticas, la forma en la que habla, en su loco record”, dijo Trump.

Marco Frieri, portavoz del partido demócrata, en entrevista con Caracol Radio respondió a esos ataques personales de Trump hacia Harris.

“Esos ataques no van a funcionar, eso es una demostración de la bajeza de la campaña de Trump y la incapacidad de proponer soluciones. Ahi está el gran contraste de esta elección, nosotros proponemos soluciones mientras otros quieren hacer insultos, poner en duda el origen de las personas y atacar”, dijo Frieri.

También aseguró que los ataques de Trump frente a la ascendencia negra y de la India de Harris “en esto se basa su política, en tocar temas raciales y sociales, para discriminar a las personas, es una demostración de cómo él, y sus cercanos y su campaña ven a la diversidad de los Estados Unidos. Ellos no creen en la diversidad de los Estados Unidos y por eso atacan a la vicepresidenta con esas categorizaciones para querer generar ese desconcierto”, dijo Frieri a Caracol Radio.

Actualmente Harris aventaja a Trump en 4 puntos de acuerdo a la última encuesta del Washington Post, ABC e Ipsos con un 49% de intención de voto a favor contra el 45%. Así mismo lidera en dos estados batalla y está en empate técnico en otros dos estados bisagra, acercándose a la posibilidad de convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos.