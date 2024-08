La comunidad del barrio Nariño en Betulia está secuestrada por los ilegales: alcalde

Betulia, Antioquia

Bastante conmoción ha generado la incursión armada de ilegales, al parecer del Clan del Golfo, en el barrio Nariño del municipio de Betulia en el Suroeste de Antioquia, donde una persona falleció y otra quedó herida. Ante este hecho violento, las autoridades locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad en el que se analizó la situación y se acordaron algunas acciones para evitar hechos similares y más con la cosecha cafetera muy cerca.

La policía entregó un reporte oficial de lo ocurrido e indicó que fueron cinco hombres armados del Clan del Golfo que pretendían cometer una masacre y se reportó el cruce de disparos con el grupo 20 de julio que maneja una plaza de vicio en el barrio Nariño. Luego de la reacción de las autoridades se reportó la captura de dos mujeres, alias La Cucha y alias Aracely, presuntas integrantes del grupo ilegal 20 de julio, a quienes se les incautó un arma tipo fusil y munición y equipos celulares.

“Hay un trabajo investigativo, hay un ofrecimiento, hay unos carteles de siluetas, tenemos claridad de los articuladores y aquí, pues, aprovechar a la comunidad para que nos pueda suministrar información que permita fortalecer ese proceso investigativo que se llama con la fiscalía, que se está llevando con la fiscalía de cara a esta situación, lamentablemente se produce un hecho de violencia, una persona pierde la vida y la reacción de la policía, pues, evitó que se generara una situación más compleja o de mayor violencia”, dijo el coronel Carlos Martínez, comandante de la policía Antioquia.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Betulia Néstor Camilo Serna Hernández aseguró que la situación de los habitantes del barrio Nariño donde delinque el grupo ilegal que lleva el mismo nombre es bastante compleja para sus habitantes por el control en todos los entornos de los ilegales.

“Tenemos con mucha observación el barrio Nariño. Esa es una prioridad porque el barrio hoy se encuentra secuestrado por parte de estos delincuentes del 20 de julio, quienes aterrorizan, quienes prácticamente obligan a que la gente a las 5, 6 de la tarde ya esté encerrada en sus casas. No hay diversión, no hay tranquilidad, no hay bienestar para la población. Estos delincuentes tienen aterrorizado todo el barrio”.

La situación de inseguridad la estaría generando alias ‘Julio’, jefe del 20 de julio, y estaría ordenando la confrontación con el Clan del Golfo, ya que este último intenta controlar el tráfico de alucinógenos . Con la llegada de la cosecha cafetera las ganancias son millonarias, porque se esperan más de 30 mil recolectores de otras regiones del país.

“Dónde vamos a tener demasiada población en el municipio, recolectores de café y, sin duda, en este lugar ahí, barrio Nariño, se maneja una plaza, digamos, que es controlada por estos delincuentes del 20 de julio, quienes manejan desde ahí todo el tema de microtráfico. Claro, eso es un negocio para ellos”, agregó el alcalde.

Ante toda esta problemática actual, lo que se podría generar con la cosecha cafetera, el mandatario indicó que solicitó apoyo de todas las autoridades como policía, ejército y fiscalía para controlar esta disputa entre los ilegales. Por lo que le solicita a la comunidad paciencia porque se sigue trabajando en la seguridad.

“Mucha tranquilidad. Nosotros estamos trabajando justamente para dar tranquilidad, bienestar y que la gente pueda disfrutar y estar en libertad, que es lo más importante”.

Por ahora, las personas capturadas, alias ‘La Cucha y alias Aracely’, el fusil y los 100 cartuchos, además de los dos celulares, fueron dejados a disposición de la fiscalía 18 especializada para su judicialización. Mientras avanza la búsqueda y captura de los integrantes del Clan del Golfo, que se disputan el control del territorio.