Iván Duque anunció que no asistirá a reunión de Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Colombia

El expresidente Iván Duque anunció que no asistirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó el canciller Luis Gilberto Murillo para este 21 de agosto, en la que está previsto abordar temas como la situación política de Venezuela.

“Quiero informar que como expresidente de la República no voy a asistir a la reunión que ha sido convocada para el día 21 de agosto de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Las razones por las cuales no asistiré es porque la política que ha adoptado el Gobierno de Colombia frente a la dictadura de Nicolás Maduro ha sido ambivalente y por qué no decirlo, cómplice en su silencio frente a las atrocidades, la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos, el deseo de arrebatarle al pueblo su decisión soberana e incontrovertible en las urnas en favor de Edmundo González”, aseguró Duque.

El expresidente aseguró que Colombia debe asumir una posición clara y que no esté al servicio de Nicolás Maduro. “Y eso implica, primero, reconocer a Nicolás Maduro como lo que es: un dictador. Segundo, reconocer el triunfo de Edmundo González como presidente legítimo de los venezolanos, que debe, según la Constitución, asumir el Gobierno a partir de enero del año 2025″.

El exmandatario señaló que la convocatoria de la comisión se hace tarde: “después de varias semanas en las que el dictador ha pretendido lacerar a su pueblo y además violar el derecho que han tenido los venezolanos, contra todas las adversidades, de elegir un Gobierno legítimo”.

Cabe mencionar que el expresidente Andrés Pastrana también anunció que no asistirá a la reunión.