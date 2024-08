Cartagena y poblaciones de Bolívar tendrán cortes de energía por trabajos de Afinia

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica para entregar un servicio con mayor confiabilidad en distintos municipios de Bolívar y sur del Magdalena entre el 22 y 25 de agosto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para realizar estas obras se requiere la interrupción del servicio de energía en los siguientes lugares y horarios:

Jueves, 22 de agosto:

Alejandra Espinosa Harris es la nueva gerente de las Fiestas de Independencia en Cartagena

Cartagena,

· De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: carrera 2 con calle 9 sector barrio Bocagrande.

· De 5:50 a.m. a 8:40 a.m.: calle 75 con carrera 15 sector barrio 7 de Agosto.

· De 3:40 p.m. a 6:00 p.m.: calle 75 con carrera 16A sector barrio 7 de Agosto.

· De 4:50 p.m. a 6:00 p.m.: Manzana 1 Lote 14 Segunda Etapa Barrio Calamares.

· De 5:30 a.m. a 8:30 a.m.: transversal 50 con diagonal 25 barrio República de Chile.

· De 11:30 a.m. a 3:00 p.m.: carrera 20 con calle 19 sector barrio Bosquecito.

· De 11:50 a.m. a 2:40 p.m.: transversal 47B Manzana 4 Lote 11 barrio República de Chile.

· De 4:10 p.m. a 6:00 p.m.: transversal 49 manzana O Lote 12 barrio República de Chile.

· De 10:30 a.m. a 12:00 del mediodía: Avenida 64 Sector Edificio Santa Cruz Barrio Crespo. De 1:20 p.m. a 3:20 p.m.: Cartagena, carrera 7 con calle 71 en el Barrio Crespo.

· De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.: Barrios: Nuevo Campestre, Vista Hermosa, Veinte de Julio Sur, Colinas de Villa Barraza, Luis Carlos Galán, Villa Rosa, Henequén, Antonio José de Sucre. De 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y De 2:30 p.m. a 3:00 p.m.: Barrio Arroz Barato.

· De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.: transversal 74 entre carreras 87 y 88 Barrio El Pozón Sector La Central.

· De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: transversal 74A entre carreras 88 y 90 Barrio El Pozón.

· De 10:20 a.m. a 12:00 del mediodía.: carrera 104 con calle 39 Sector Barrio San José de Los Campanos.

· De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: Corregimiento Bayunca: calle 10 entre carreras 1 y 9 sector barrio El Ceibal.

Turbaco,

· De 10:00 a.m. a 12:00 del mediodía: calle 33 sector Urbanización La Granja.

· De 1:10 p.m. a 3:00 p.m.: Sector Urbanización La Granja.

Santa Rosa, Villanueva, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Zona urbana de estos municipios, Sector Fincas y Poblaciones en la vía que desde Santa Rosa conduce Hacia Villanueva, Corregimiento de Villanueva: Zipacoa, Sectores, Fincas y Poblaciones en la vía que desde Cartagena conduce hacia Santa Rosa, Vereda de Cartagena: El Zapatero, Sector Carretera Trocal del Caribe Bayunca hacia Cartagena, Fincas en La vía que desde Villanueva conduce hacia San Estanislao.

Magangué, de 7:10 a.m. a 3:00 p.m.: carrera 1C entre calles 1D y 5 en el Barrio Buenos Aires. Zona rural, Corregimientos: El Guazo, El Retiro, Campo Sereno, Laderas de Madrid, Madrid, Puerto Nariño y sectores aledaños a la vía Magangué - El Retiro. De 12:20 p.m. a 2:20 p.m.: Corregimiento El Ceibal sector carrera 4 con calle 9.

Mompox, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.: Barrios: Santa Fe, 16 de Julio, Villa Rosel, Faciolince, La Territorial, La Esperanza, San Carlos, Centro, San José, Pastrana, 6 de Agosto, Los Comuneros, Las Palmas, La Victoria, Juan 23, San Martin, Correa, Pablo Vl, La Paz, La Magdalena, 1 de Octubre, Villa de Leiva, Primero de Julio, La Unión, Santa Mónica, Santa María de Suan, La Granja, La Isla.

Hatillo de Loba, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: carrera 1 con calle 1 Sector Gualí.

Robles y zona rural de San Juan Nepomuceno, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.: Municipio Los Robles y Corregimientos Tasajera, Nervití, San Agustín. Corregimientos de San Juan Nepomuceno: Corralito, Las Porqueras.

Viernes, 23 de agosto:

Cartagena,

· De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: El Bosque, Alto Bosque, Martínez Martelo, Sector Cartagenita, El Zapatero, Calle Buenos Aires, Pez Caribe, Bajo San Isidro, Sector Gustavo Lemaitre, Buenos Aires, Sector El Zapatero.

· De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: calle 5 sector barrio San Fernando.

· De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: Villas de La Candelaria Manzanas13, 25, Lotes 6, 16.

· De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 36B con calle 4B sector barrio El Educador.

· De 5:30 a.m. a 8:30 a.m.: manzana 2 Lote 10 Sector Urbanización Jardines de Junio.

· De 12:40 p.m. a 2:40 p.m.: diagonal 32E con transversal 68A barrio 13 de Junio.

· De 4:20 p.m. a 6:00 p.m.: diagonal 32E con transversal 68A barrio 13 de Junio.

· De 9:30 a.m. a 5:00 p.m.: Corregimiento Pontezuela Sector Gimnasio Altair.

· De 5:50 a.m. a 8:40 a.m.: carrera 14A con calle 71 sector barrio 7 de Agosto.

· De 4:10 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 34 con calle 30 en el barrio Alcibia.

· De 10:00 a.m. a 11:40 a.m.: diagonal 32 con transversal 24 en el barrio Chino.

· De 2:20 p.m. a 4:00 p.m.: calle 32 con carrera 28 en el Barrio La Quinta.

· De 12:20 p.m. a 2:30 p.m.: transversal 35 con diagonal 29 sector barrio El Prado.

· De 12:30 p.m. a 2:50 p.m.: carrera 18C con calle 32 sector barrio Espinal.

· De 7:00 a.m. a 5:00 p.m.: carrera 26 entre calles 21 y 22 sector barrio Manga.

· De 7:30 a.m. a 3:30 p.m: Corregimiento Bayunca: desde la calle 9 hasta la calle 15 entre carreras 12 y 19 Sectores Media Tapa, El Torito, Sinaí, Los Manguitos.

Talaigua Nuevo y Santa Ana (Magdalena), de 7:40 a.m. a 5:00 p.m.: zona urbana del municipio de Talaigua Nuevo, Zona Urbana de Santa Ana (Magdalena) y Veredas, Tapia, Batalla.

Magangué, de 7:15 a.m. a 3:00 p.m.: zona rural de Magangué, Corregimiento: San Rafael de Cortina y sectores aledaños a la vía Camilo Torres - San Rafael de Cortina.

San Martin de Loba, de 8:10 a.m. a 5:00 p.m.: Sector Mina El Caño.

Mompox, de 8:20 a.m. a 11:20 a.m.: calle 13 con carrera 13 sector barrio San Miguel.

Sábado, 24 de agosto:

Cartagena,

· De 8:50 a.m. a 10:20 a.m.: carrera 10 con calle 5A sector barrio Castillo Grande.

· De 8:40 a.m. a 10:10 a.m.: carrera 18 con calle 26 sector barrio Manga.

· De 6:00 a.m. a 4:30 p.m.: calle 36 con carrera 7 sectores aledaños a calle de La Moneda. De 11:20 a.m. a 12:50 p.m.: carrera 9 con calle 38 sector Los 7 Infantes.

· De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.: desde la calle 24 hasta la calle 29 entre carreras 8B y 11 en el Barrio Getsemaní, Calle El Arsenal y Larga, Avenida Daniel Lemaitre entre calle 9 y calle Tripita y Media Sector en el Barrio Getsemaní.

· De 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y De 2:30 p.m. a 3:00 p.m.: desde la calle 24 hasta la Avenida Venezuela entre carreras 8 y 11 del Centro de Cartagena, Barrio Getsemaní, Sector La Matuna, Parque Centenario, Centro de Convenciones, Calle El Arsenal, Sector Terraza Municipal.

· De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: carrera 14 con calle 15 sector La Boquilla.

· De 11:10 a.m. a 12:40 p.m.: Calle Real 25 con carrera 21 sector barrio Manga.

· De 2:00 p.m. a 4:10 p.m.: carrera 81B con calle 21 sector barrio San Fernando.

· De 3:00 p.m. a 4:00 p.m.: Barrio El Rodeo Sector Manzana 8 Lote 12.

· De 11:40 a.m. a 2:40 p.m.: carrera 81B con calle 10 sector barrio San Fernando.

· De 4:20 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 80F con calle 14 sector barrio San Fernando.

· De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Urbanización Villa Zuldani, Condominio Guanabara.

· De 5:50 a.m. a 8:40 a.m.: carrera 70 Manzana 13 Lote 13 en el barrio Blas de Lezo.

· De 12:10 p.m. a 2:00 p.m.: carrera 80E con calle 24.

· De 5:00 p.m. a 6:00 p.m.: Manzana A Lote 25 sector barrio Villa Sol.

· De 5:30 a.m. a 8:30 a.m.: carrera 59 con calle 31 sector barrio Ricaurte.

· De 12:20 p.m. a 2:50 p.m.: calle 28 con carrera 44B sector barrio España.

· De 4:05 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 45 con calle 26D sector barrio España.

· De 5:40 a.m. a 8:25 a.m.: diagonal 31I con transversal 73 sector barrio Los Alpes.

El Carmen 2, de 5:10 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 50 con calle 14 sector Canta Gallo.

Calamar, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.: Corregimientos: Hato Viejo, Pilón y sectores aledaños a la vía Hato viejo – Pilón.

Hatillo de Loba, de 6:40 a.m. a 5:00 p.m.: Zona rural, Corregimiento San Miguel Sector Barrio Arriba.

San Zenón (Magdalena), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Corregimientos El Horno, Janeiro, Angostura.

Domingo, 25 de agosto:

Cartagena, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.: carrera 3 entre calle 7 y 8 sector barrio Bocagrande. Magangué, de 7:20 a.m. a 5:00 p.m.: Barrios: Centro, La Candelaria, Simón Bolívar.