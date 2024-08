Buscan a tres personas que vandalizaron un local de comidas rápidas en La Circunvalar

Pereira

En medio de una celebración masiva y con un maravilloso comportamiento de la comunidad que participó activamente del Bulevar de la Circunvalar, tres personas, presuntamente, en estado de ebriedad, vandalizaron un local comercial en la madrugada del lunes festivo, al parecer, un caso de intolerancia por parte de dos mujeres y un hombre, ocasionó daños materiales en el comercio y lesiones a varios de sus colaboradores que se vieron indefensos ante la agresión de estas personas.

Luego de este suceso que se hizo viral en redes sociales, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, en conjunto con la Policía Metropolitana, ofreció 10 millones de pesos de recompensa para identificar y capturar a estas personas.

“Tenemos que respaldar nuestros emprendedores, estos negocios son sagrados, generan economía, le dan el ingreso a muchas familias que viven de esto, entonces tienen nuestro respaldo y nuestro apoyo. Lamentablemente se registró este hecho, pero Pereira es solidaridad, Pereira es respeto, aquí tenemos gente buena”, manifestó el mandatario municipal al medio Rutas y Café.

Tras el acto vandálico, el mandatario municipal invitó a los pereiranos a que apoyaran el comercio atacado para recuperar lo perdido durante la agresión injustificada de los ciudadanos, de hecho, como iniciativa invitó a 80 personas a comer hamburguesa y resaltó que la ciudad es segura y que las fiestas no se empañan por una minoría que no representa el buen comportamiento ciudadano.

“Hay ciudades en el mundo que no duermen y tienen grandes economías, ustedes van a Las Vegas y allá no se duerme, no hay explicación a los desmanes, son hechos lamentables pero son hechos aislados, Pereira es una ciudad que tiene unos adjetivos que la distinguen, son querendona, trasnochadora y morena”, argumentó Salazar.

Finalmente, las autoridades están buscando a los responsables de la agresión a los colaboradores y al local comercial y, destacó que los pereiranos son personas cívicas y emprendedoras, pidió que sigan teniendo un buen comportamiento en lo que queda de las Fiestas de la Cosecha.