¡Es oficial! Alberto Suárez renunció a la dirección técnica de Real Cartagena

Cartagena

La mala relación con la hinchada, las discusiones notorias con algunos jugadores y las improvisaciones en los planteamientos de cada partido con cambios de posiciones habituales hicieron insostenible la continuidad de Alberto Suárez como director técnico de Real Cartagena.

La derrota 2-1 del cuadro auriverde ante Llaneros en el estadio Jaime Morón el pasado sábado terminó de sentenciar al entrenador. En el segundo semestre, Real Cartagena ocupa la séptima posición con solo 7 puntos en cinco partidos disputados pese a la inversión hecha por el alcalde Dumek Turbay y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, con contrataciones importantes.

Alberto Suárez salió abucheado del estadio Jaime Morón en el último partido ante Llaneros. Al término del compromiso, el propio alcalde Dumek Turbay pidió públicamente su renuncia en sus redes sociales, manifestando que se necesita un proyecto deportivo serio que permita soñar con el ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano.

En un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, Real Cartagena confirmó que Alberto Suárez y David Suárez, renunciaron a la dirección técnica del plantel. Óscar Passo, técnico de la sub20 del equipo, sido designado como entrenador interino para el partido ante Boca Juniors de Cali mientras se busca un técnico en propiedad

Ante la salida de Alberto Suárez, ya empiezan a sonar nombres de técnicos destacados para ser el nuevo entrenador de Real Cartagena, entre ellos Lucas González, Leonel Álvarez, Dayron Pérez y Gerson González.

¿Qué dicen el alcalde y el gobernador?

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, mostraron su descontento por la actual situación de Real Cartagena. Ambos mandatarios ratificaron que habían pedido la salida de Alberto Suárez del cuadro heroico tras la derrota ante Cúcuta, sin embargo, enfatizaron que no fueron escuchados por las directivas.

“Bueno, con @YamilHAranaP sugerimos su salida desde el partido con Cúcuta. No nos hicieron caso, son tercos. Pero bueno, hay tiempo para reorientar, ajustar, corregir y regresar a esa armonía que teníamos a principio de año. Yo creo, tengo fe, las esperanzas del ascenso siguen intactas”, expresó Dumek Turbay.

“Situación Real Cartagena para ser claros y precisos: Desde el juego contra el Cúcuta el alcalde y yo conversamos y manifestamos que había que tomar decisiones de fondo, pero no fuimos escuchados. Lastimosamente no somos los dueños del equipo, que más desearíamos, no estuviésemos en estas. Lo saben: @dumek_turbay y yo hemos hecho de todo, tenemos la mejor plantilla del torneo, mejoramos el estadio y más. Hoy al igual que ustedes nos sentimos tristes y decepcionados”, puntualizó el gobernador Yamil Arana.