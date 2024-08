Alcalde Dumek pidió la renuncia de Alberto Suárez a Real Cartagena: ¿qué dijo el técnico?

Cartagena

Tras la derrota de Real Cartagena 2-1 ante Llaneros en el estadio Jaime Morón, el alcalde Dumek Turbay, pidió públicamente la renuncia del técnico Alberto Suárez, quien al término del partido salió abucheado por los hinchas que asistieron al ‘Nido Amarillo’ este sábado.

La petición la dio a conocer a través de su cuenta de X, donde el mandatario expresó su malestar por la actual situación del equipo. Turbay indicó que se necesita proyecto deportivo ganador que permita ascender a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.

“El señor Alberto Suárez se tiene que ir, y esa es mi posición. Necesitamos un proyecto deportivo ganador que nos ascienda a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano y a eso le estamos apostando. La decisión está en manos de los directivos del @RealCartagena. Buenas noches”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

Ante esta publicación del mandatario, el técnico Alberto Suárez, respondió al ser abordado luego de finalizado el compromiso ante Llaneros. El entrenador auriverde manifestó su preocupación e invitó al alcalde a dialogar y sentarse a discutir la situación.

“Con mucha preocupación porque para mí la posición del alcalde es muy respetuosa, con él hemos tenido una muy buena relación laboral y profesional. Me encantaría que nos sentáramos y se discutiera la situación. Yo he intentado hablar con él, pero no he podido”, concluyó Alberto Suárez.

Tras esta derrota, Real Cartagena es séptimo con solo 7 puntos en cinco partidos disputados. En la próxima fecha, el equipo heroico enfrentará a Boca Juniors de Cali el miércoles 21 de agosto a las 3:00 de la tarde en el estadio Deportivo Cali.