El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2024

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la convocatoria de la Selección Argentina para el partido frente a la Selección Colombia en una nueva fecha de las Eliminatorias. César dijo: “En la nómina de Lionel Scaloni no está Messi por lesión, no está Di María porque renunció a la Selección Argentina y no está Armani, algunos se preguntan si ya se cumplió el ciclo de Armani”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Es un refresco y un recambio en la Selección Argentina. No debería ser un fresquito que no esté Messi, porque en la final de la Copa América se lesionó y aun así nos ganaron”.

