¿Cómo saber si su gato es protector? Comportamientos, según expertos

Tener una mascota actualmente se volvió en una constante en los hogares, pues además de brindar compañía, entregan felicidad, confianza, amor y sobre todo están presentes cuando el dueño se siente mal de ánimo y salud. En ese sentido, dentro de los animales más recurrentes que adoptan o compran los colombianos son los gatos, ‘mininos’ que tienen características peculiares en su personalidad al punto de ser catalogados como independientes, observadores e incluso un poco fríos.

Asimismo, de acuerdo con el Hospital Veterinario Donostia, su carácter varía de un felino a otro; por ejemplo, algunos adoran estar detrás de los humanos para vigilar lo que hacen o buscar que los consientan; otros, por el contrario, prefieren pasar su tiempo en compañía de los de su misma especie con el fin de jugar; sin embargo, algunos son más solitarios, es decir, no les gusta ni la compañía de humanos ni de gatos e incluso es fácil que se asusten en cualquier situación o movimiento brusco.

Señales de que un gato es protector con su dueño

Aunque puede ser sorpresivo para muchos, los gatos sí suelen ser protectores con sus dueños en varias circunstancias; por ejemplo, cuando se acerca alguien extraño o malintencionado. Según lo explicado por la marca Hill’s, es posible identificar que están en “modo guardaespaldas” si demuestran alguna de estas señales corporales:

Ojos dilatados

Orejas puntiagudas que salen como antenas parabólicas

Movimientos de cola rápidos y vigorosos

Postura agachada

Dientes o garras expuestas

Siseos, gruñidos o chillidos

Ataca al morder o arañar

Al momento de que estas señales sean visibles para los dueños, es indispensable entender el vocabulario no verbal del felino y actuar responsablemente, es decir, evitar a toda costa que este ataque a una persona o a otro animal con el fin de defender.

¿Qué hacer si un gato es protector?

Este comportamiento puede ser agradable para algunos dueños; no obstante, Hill’s sugiere que “un gato protector es un felino temeroso, y el miedo puede convertirse en agresión”, por eso, desde casa se deben emplear distintas tácticas que ayuden a “calmar su agresividad y enseñarle que su comportamiento es inaceptable”. Para ello, es fundamental no premiar su hostilidad ni tampoco castigarlo, simplemente usar la palabra “no” con un tono de voz grave, en una que otra ocasión, sobre todo cuando “pille a su gato con las manos en la masa, de lo contrario regañarle no sirve de nada”.

Cabe destacar que ejercer el castigo físico o hacerle pasar miedo hará que este comportamiento negativo empeore e incluso lograr que el minino sea más nervioso o se asuste, así como le tenga miedo a su dueño.