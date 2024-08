Boyacá Chico y Envigado empatan en un encuentro con pocas emociones

Boyacá Chico Vs. Envigado jornada 3/ @EnvigadoFC

El fútbol colombiano continúa esta noche con el partido pendiente de la tercera fecha entre Boyacá Chico y Envigado en el Estadio de la Independencia. Ambos equipos luchan por mantenerse en la Liga. La escuadra boyacense llega confiado tras una victoria 1-0 contra Deportivo Cali, que le dio tres puntos, aunque lo mantiene en las últimas posiciones de la tabla. Los visitantes llegan con 3 derrotas y un empate en sus últimos encuentros, lo que puede servir de motivación en este encuentro para poder conservar los puntos en casa.

La primera parte del partido empezaba movida, los locales comenzaron a romper líneas muy pronto, consiguiendo crear espacios en el medio, crearon rápidamente un contraataque que traería el primer intento para el Chico. Un remate de media distancia pateado por Eduard Banguero, que se desviaría por encima del arco.

La intensidad del Boyacá no disminuiría, el conjunto de Jhon Jaime Gómez, dominaba la pelota con propiedad. Si bien el encuentro no veía el gol, los boyacenses se encontraban muy cómodos con el juego planteado ante un rival perdido. Sobre los 30 minutos de partido, se podía ver el poco esfuerzo por cambiar la inclinación de la balanza, el Chico no lograba construir una contra ni tampoco alejar al rival de su área.

La posesión no parecía estar de lado del visitante, el cuadro de Alexis Márquez, no supo encontrar su lugar en la primera mitad, un Boyacá Chico demoledor en el manejo de la pelota no le permitía al Envigado llegar a su portería. Sin embargo, Jacobo Pimentel, desde fuera del área, remataría uno de los únicos chances que la escuadra Naranja realizó durante los primeros 45 minutos del partido. Cabe resaltar que durante el primer tiempo, los locales tuvieron un dominio en el campo de un 75% sobre un 25% de la visita.

Sin muchas emociones en la primera mitad, el Chico inició los siguientes 45 minutos con determinación, sosteniendo el balón y utilizando las bandas para poder romper la defensa naranja que se acoplaba con los 4 defensas y sumando a Juan Villa quien dejaría el campo por Felipe Jaramillo sobre la hora del encuentro.

Un partido con varias pausas, poco fútbol y una posesión abrumadora por parte del local que, desafortunadamente, no pudo concretar ninguna de sus oportunidades. Cabe resaltar que el Chico tuvo un total de 21 remates, pero solamente 4 fueron directo al arco de Andrés Felipe Tovar, quien tuvo el mejor desempeño de su equipo por las constantes apariciones de su rival en el área.

El partido no tuvo goles, pero ambos tuvieron chances de poder cambiar el marcador. Sin embargo, los dos equipos continúan con una racha negativa en estas primeras jornadas de la Liga colombiana.