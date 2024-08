"Decreto de aprovechamiento de espacio público en Ibagué debe derogarse”: Acodres Tolima

Tolima

El decreto de aprovechamiento de espacio público, impuesto al consumo, altos costos de los arriendos y los alimentos, dificultades con la recolección de basuras y la escasez de parqueaderos, son algunas de los temas que hoy rondan en la cabeza de los propietarios y administradores de los restaurantes en Ibagué.

Edidson Puentes, presidente de Acodres capítulo Tolima, fue el invitado al programa El Personaje de la Semana de Caracol Radio habló de estas realidades que generan un impacto en la actividad del gremio gastronómico.

Puentes ha sido el encargado de reconstruir este gremio que años atrás no tenía doliente ni representación siendo un segmento clave en la economía de la ciudad.

No hay duda que Ibagué en los últimos años ha tenido una saludable ‘explosión’ de restaurantes y gastro bares con un alto nivel de innovación y calidad en sus platos. Propios y turistas destacan que esta ciudad tiene una gran fortaleza a la hora de degustar una amplia gama de sabores y menús de diferentes regiones del mundo.

Este renglón de la economía que llena de experiencias a los comensales es un importante dinamizador de la economía y una extensa cadena que inicia desde el campo tolimense, pasando por el transporte, los distribuidores, comercializadores hasta llegar al chef, meseros, soporte del software para la facturación y demás eslabones que convierten este sector en uno de los mayores generadores de empleos.

Contar con una escuela de gastronomía y barismo en la ciudad gracias al SENA Tolima es un elemento clave en este brillo que tiene la ciudad en materia de restaurantes. Según Puentes, el contar con una institución que esté formando en esta área ha jugado un papel clave al contar con un personal calificado.

¿Cuáles son las zonas gastronómicas?

Varias son las zonas de Ibagué donde se encuentra una buena oferta gastronómica, por ejemplo: Cañón del Combeima, barrio La Pola, barrio La Macarena, Rincón de Piedra Pintada, Prados del Norte, calle 60, corregimiento del Totumo y la Samaria.

Sabor amargo para los restaurantes y cafeterías

De acuerdo con el presidente de Acodres en el Tolima, Edidson Puentes, en forma insistente han solicitado a la administración municipal que se deroge el decreto de aprovechamiento de espacio público expedido bajo el mandato del entonces alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, el cual lesiona los intereses de los empresarios del sector.

“El decreto de aprovechamiento impacta nuestra estructura de costos ya que sus valores son muy altos y en ocasiones se paga más por el aprovechamiento de un antejardín que por el local completo además no tenemos claridad ese dinero que recauda la Gestora Urbana qué destino tiene ni en qué se invierte además no hay control. Muchos establecimientos se toman el antejardín y no pagan. Nadie los regula”, dice Puentes.

Para el gremio gastronómico se estima que en un 30 por ciento se ha incrementado los valores de los alimentos en el último año que lógicamente se refleja en el precio de los platos y a esto hay que sumarle los valores de los servicios públicos, arriendos en zonas comerciales y actualización del software por cuenta de la exigencia de expedir factura electrónica.

Otros dos temas que inquietan al gremio gastronómico es la insuficiente oferta de parqueaderos generando conflictos con los residentes en algunas zonas de la ciudad además las fallas en la recolección de basuras especialmente en los horarios que generan un feo aspecto en la ciudad.

Dato

26 son los asociados al gremio de Acodres Capítulo Tolima que no solamente reúne a restaurantes sino también a cafeterías y heladerías de Ibagué y otras poblaciones.