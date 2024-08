Bucaramanga Vs. América de Cali: Hora y dónde seguir el partido por la quinta jornada

América vs Bucaramanga /Colprensa

Continúa la Liga colombiana y el balón rodará en el Estadio Américo Montanini desde las 5:45PM, cuando Atlético Bucaramanga reciba al América de Cali. La sexta jornada inicia y el equipo local no ha tenido el arranque esperado, suma apenas 4 puntos en cinco partidos disputados, mientras que los dirigidos por Jorge Da Silva se encuentran en la posición número 7 y van de menos a más. El duelo será transmitido por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Los últimos cinco encuentros disputados entre ambos equipos se encuentran en resultados similares, donde ambos suman dos victorias y un empate. En el primer semestre del 2023, los vigentes campeones triunfaron 2-1 con doblete del argentino Gonzalo Lencina, quien hoy en día milita en el Deportivo Pereira, Luis Sánchez marco el único tanto de los rojos. Daniel Mosquera, campeón con el Atlético Bucaramanga en el primer semestre 2024, hizo parte del equipo vallecaucano en ese encuentro.

Arranque inesperado de Dudamel

No ha sido un inicio fácil de campeonato para el técnico venezolano, luego de lograr la primera estrella para el pueblo santandereano. La poca seguridad en defensa ha sido una problemática para los dirigidos por Dudamel, quien declaró en rueda de prensa luego de la derrota con Once Caldas 2-1 en condición de visitante. “Nos faltó más de carácter para imponernos defensivamente, no tuvimos la fuerza interna para equiparar esas fuerzas”.

El nuevo refuerzo, Adalbarta Peñaranda, con pasado en el fútbol europeo, sufrió una fisura ósea en el peroné en el partido por la cuarta jornada frente Independiente Santa Fe, el extremo estaría fuera de las canchas por unas cuantas semanas.

Lo más destacado del conjunto local es la creatividad del argentino Fabián Sambueza, quien es un pilar importante para ir en busca de su segunda victoria en lo que va del presente campeonato.

Rodrigo Holgado y la clave de gol para el America

El centrodelantero argentino lleva tres goles en lo que va del segundo semestre 2024, el conjunto vallecaucano se ha visto muy a gusto con las previas actuaciones del atacante. El poder ofensivo de los rojos es una herramienta clave para disputar este tipo de encuentros, en condición de visitante los dirigidos por Da Silva han anotado cuatro goles y van con el objetivo de sumar puntos para seguir afianzándose en la tabla de posiciones.

Otro jugador que ha encajado perfectamente en el sistema del America es Josen Escobar, quien elogió al técnico uruguayo en diálogo con el Alargue de Caracol Radio. “Es muy cercano con el jugador, con el estado emocional y en el tema de la cancha trata de interpretar cosas que algunos no lo tienen”, resaltó sobre el estratega.

Los responsables de representar al cuadro vallecaucano son los jugadores de experiencia, Adrián Ramos y Daniel Bocanegra comandan la lista de convocados para enfrentar al vigente campeón de la liga colombiana.