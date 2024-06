Dudamel, sobre los refuerzos para Libertadores: “No hay que tirar la casa por la ventana”

Rafael Dudamel fue el entrenador que se encargó de darle la mayor alegría a los hinchas del Atlético Bucaramanga luego de conseguir el título de la Liga colombiana ante Independiente Santa Fe en una definición vibrante. El técnico venezolano consiguió su segundo trofeo en Colombia, luego de haberlo hecho con el Deportivo Cali en 2021.

En diálogo con El Alargue de Caracol, Dudamel, de 51 años, valoró la labor hecha por sus dirigidos, así como se refirió, con más tranquilidad, a lo que dejó el juego en El Campín. Manifestó que el club sabrá utilizar los recursos y, pensando en la Copa Libertadores 2025, no botarán la casa por la ventana e invertirán en refuerzos, partiendo de una base que ya se ha conformado.

Balance del semestre: “De lo muy bueno que puedo concluir es que ha valido el esfuerzo de todo un semestre, de una planificación muy correcta en la conformación de equipo de acuerdo a las posibilidades. Se hizo una planificación meticulosa, organizada y responsable, sabiendo que no podíamos salir al mercado a competir con una chequera y la elección de los jugadores que es lo más importante, que bajo las posibilidades, tienes que revisar con mucha profundidad la elección de cada uno y no solo acertamos con muy buenos futbolistas, sino que acertamos con la calidad de seres humanos, un plantel muy rico y sobre todo con un gran nivel de deseo y de triunfo”.

Claves para mantener la serenidad: “Estar en consciencia, cuando uno como entrenador y líder le pide tranquilidad, enfoque, el primero que tiene que marcar como ejemplo es el entrenador. Es una plaza en la que el local iba a tener el apoyo de su hinchada y eso solo iba a ser un valor agregado y que se podía presentar estar en ventaja o estar en adversidad. Vivimos las dos y el equipo supo comportarse; un equipo maduro que va asumiendo los diferentes momentos y por experiencia sé, que respecto a mi compartimiento en la línea, así también está mi equipo. Este grupo me ha hecho madurar muchísimo como entrenador para mantener ese equilibrio”.

La elección para los penales: “Ahí sale a relucir el trabajo de tantas semanas, de todo un semestre, de la competencia interna antes de cada partido, porque la elección de los pateadores es nuestra característica, que siempre elijan tres pateadores por partido. El cúmulo de trabajo sale a relucir, no estaba Sambueza e Hinestroza, sí Henao y Mosquera que eran opciones para petar, pero las oportunidades están para todos y ahí es cuando era preguntar con quién cuento, porque el jugador es libre. La mayoría estaba disponible para hacerlo y vuelve y sale el cúmulo de trabajo para saber caras y el estado físico de quiénes eran los indicados, elegí a los cinco y luego les di el orden del primero al quinto y se alargó más de lo previsto, pero la otra gran ventaja es tener a Aldair Quintana en el arco. Es un arquero ganador de partido y de títulos, es garantía y transmite la tranquilidad de su condición.

El planteamiento de Santa Fe: “Futbolísticamente hablando, fuimos más aplomados como equipo, fuimos más y eso lo reconoce todo el mundo, pero no hay una sola forma de llegar al arco y la manera como lo hizo Santa Fe es meritoria, con carácter y pundonor y eso nos costó cuando sentíamos que nos quedábamos sin piernas. Hay que reconocer la calidad del rival que se vio superado y sentimos el respeto de Santa Fe, jugamos y controlamos la pelota, pero las maneras de llegar también son meritorias”.

Campeón en dos semestres: “Quizá no lo he dimensionado, lo he empezado a escuchar y me han hecho entrar en razón de ese gran detalle. Soy un afortunado de haberlo conseguido, de haber estado en el momento preciso, en el lugar adecuado y después el trabajo, la capacidad de los jugadores, la capacidad de conocer a mis dirigidos y potenciarlos. Es un cúmulo de condiciones que se tiene que dar para poder lograr y me siento afortunado”.

El festejo en Bucaramanga: “No había cómo controlarlo porque fueron 75 años. Era el momento de disfrutarlo así, con esa ciudad desbordada de manera cívica, era un momento de felicidad absoluta y no se podía controlar, pero de aquí en adelante hay que volver, poner los pies en la tierra, planificar lo que se viene, porque cuando le agarras gusto a ganar, la exigencia no es otra que volver a ganar. Continuar con la linda labor de estructurar equipo, plantear nuevos retos, no comenzamos de cero ni con la gente en la tribuna, ni en una conformación de equipo, de continuar en esta línea, vamos a estar protagonizando el siguiente campeonato”

Refuerzos pensando en Libertadores: “Hemos compartido ideas. Con el ingreso de los dineros de Copa Libertadores, el presupuesto podrá aumentar un poco, pero no hay que tirar la casa por la ventana, hay que competir en la media de las posibilidades, es una conversación que debo desarrollar a profundidad con el dueño, el presidente, saber qué quieren y a qué le quieren apuntar para conformar el equipo”.