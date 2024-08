Avanza movilización contra el cierre de 20 meses de la vía Medellín Bolombolo

Medellín, Antioquia

En la vía Medellín Bolombolo, en el suroeste de Antioquia avanza una jornada de bloqueos intermitentes, por el anuncio de cierre por diez horas diarias, durante 20 meses, de Pacífico I, que conecta Medellín con el suroeste y otras regiones del país. A esta hora, comerciantes, campesinos y líderes comunitarios se han movilizado desde el intercambio vial de Primavera, en Caldas, hacia el sector Las Areneras, donde se prevé la implementación de los cierres.

La concesión Covipacífico ha anunciado que la autopista Pacífico 1, en el tramo entre Caldas y Amagá, será cerrada durante 10 horas diarias por un período de 20 meses para avanzar en las obras del proyecto. Esta decisión ha generado preocupación entre los habitantes del Suroeste, quienes han temido que los cierres afecten gravemente el comercio, el turismo y la movilidad en la región. Según los organizadores de la marcha, la medida podría impactar a más de 370 mil personas en esta subregión de Antioquia, dificultando la venta de productos agrícolas y el flujo turístico, sectores vitales para la economía local.

Reacciones de la comunidad

Alonso Suárez, miembro de Dignidad Cafetera, ha criticado duramente la decisión de la concesión Covipacífico, calificándola de “desconsiderada y descarada”. Suárez ha señalado que, aunque se les propuso trabajar durante la noche para minimizar el impacto en la comunidad, la empresa ha rechazado la sugerencia argumentando altos costos y riesgos. “Nos parece extremadamente desconsiderado y descarado por parte de este concesionario, y más si me aportas de una cosecha de café que promete ser una de las mejores de los últimos 10 años, después de una crisis climática de tres años y de bajas cosechas”, afirmó.

Suárez también ha advertido sobre posibles retrasos en el proyecto, señalando que la concesionaria ha incumplido previamente con los plazos anunciados: “Es sacrificar unas horitas por veinte meses, que sabemos que no van a ser veinte meses, porque cuando el concesionario dice que veinte meses, puede llegar a ser dos, tres, cuatro años”.

Alternativas y proyecciones

La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, encabezada por Horacio Gallón, ha identificado varias rutas alternas para mitigar los efectos del cierre en la vía principal. Entre ellas, la vía Primavera-La Pintada, a cargo de Pacífico II, y la vía Santa Fe-Bolombolo, administrada por Devimar, ambas en condiciones aceptables. Sin embargo, la comunidad ha temido que estas rutas no sean suficientes para absorber el aumento del tráfico y las dificultades que el cierre prolongado podría ocasionar.

El túnel en construcción entre el sector de Camilo C. y Titiribí, proyectado para finalizar en octubre de este año, promete aliviar parte del congestionamiento futuro. No obstante, la incertidumbre sobre el cronograma y la preocupación por los efectos inmediatos de los cierres han motivado a la comunidad a movilizarse y exigir alternativas que no perjudiquen su economía ni su calidad de vida.