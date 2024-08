Rigoberto Urán envió fuerte mensaje a la organización de la Vuelta España: “Un desastre”

The Last Dance para Rigoberto Urán con la Vuelta España. El antioqueño estará disputando la última gran carrera antes del retiro del ciclismo, el cual será a final de año, pero se desconoce la fecha exacta en la que dirá adiós. Buscará hacer una buena presentación y tratar de olvidar su más reciente aparición en esta grande, que fue en 2019 y terminó con una caída que lo llevó a estar en Cuidados Intensivos.

En la previa de lo que será la edición número 78 de la ronda española, el antioqueño dio algunas impresiones sobre lo que será esta carrera. El pedalista de 37 años no compite de manera oficial desde abril, cuando hizo parte del Tour de Romandía en el que terminó en el puesto 41.

Urán recordó la caída que tuvo en 2019, una de las situaciones más difíciles que ha tenido en su vida: “Aquí fue una m... la caída que tuve en 2019 y fuera de eso mal atendida por la organización. Terrible, terrible. Lo peor que he vivido. De hecho iba a retirarme en ese año, Michelle (su esposa) no quería porque fue muy malo todo lo que hicieron en el hospital”, dijo sobre esa amarga vivencia.

La crítica a la organización de La Vuelta

Además de la crítica por como lo trataron en 2019, Rigoberto no se mostró conforme con la etapa final de la carrera, pues será una contrarreloj. “El último día es una crono. A mí me gusta más, cuando termina en crono es muy triste para todo el mundo. Es un desastre. Mira el Tour, qué tristeza para el staff, para todos”, apuntó.

“Es un desastre, las cronos no se pueden hacer en el último día. Más en una ciudad como Madrid que es tan bonita. Hay que ir en bici todos juntos y ya. Lo mismo en París”, complementó.

Para qué está Rigo en La Vuelta

“Antes venía muy preparado para buscar el podio, pero nunca lo conseguí. No sé por qué. Finalmente, me quedó faltando, creo que ahora es difícil. A no ser que a los primeros 37 les dé COVID y a mí no y ahí sí podría estar nuevamente en el podio”,

“Espero poder estar a la altura y poder aportarle mucho al equipo. Ojalá haya oportunidades y que las pueda aprovechar”, sentenció.

Rigoberto seá gregario del EF Education, pues el ecuatoriano Richard Carapaz será el líder de filas. La Vuelta inicia este sábado en Portugal, con la fracción entre Lisboa y Oeiras de 194 kilómetros, la cual será de media montaña.