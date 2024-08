Protestas en Oiba y Sabana de Torres finalizaron

Bucaramanga

Después de una semana de protestas en el Peaje de Oiba por incumplimiento de acuerdos con Invías y dos días de protestas en Sabana de Torres por diseños en la Autopista del Río Grande, las comunidades dieron fin a las manifestaciones.

¿Qué exigían las comunidades?

En el caso de Oiba la comunidad exigía a Invías arreglar los puntos críticos de la carretera que comunica a Bucaramanga con Bogotá, denunciaron que Invías había llegado a la zona y se había retirado sin arreglar las fallas. Segundo pedían que el dinero recaudado en ese peaje fuera para el arreglo de esa vía y no para la de otras partes del país.

🔴#Santander | Protestas en el peaje de Oiba por incumplimiento de @InviasOficial. Les prometieron maquinaria amarilla y al no cumplir con lo pactado comunidades salen a manifestarse nuevamente en este tramo de la vía #Bucaramanga - Bogotá. pic.twitter.com/OvtA4QpBNd — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 7, 2024

¿Qué respuesta dio Invías?

Juan Carlos Montenegro, director de Invías señaló que en la vía Bucaramanga - Bogotá existían tres frentes de obra para el mantenimiento del corredor, sin embargo, el tercero no se había podido activar porque el país no tenía suficiente maquinaria para tener el punto activo, no obstante, al municipio ya mandaron maquinaria.

“La comunidad decidió bajar las talanqueras y Invías hasta las 9:00 p.m. trajo maquinaria a la zona. Empiezan a trabajar el 20 de agosto con toda la maquinaria respectiva”. Dijo Lucy Rodríguez, vocera de las poblaciones protestantes en Oiba.

Frente a los peajes, Montenegro recordó que son 10.200 kilómetros de carretera que administra el Invías y en el territorio nacional tienen 31 peajes, con los que se tiene que atender la totalidad de las vías independiente de si tienen o no peaje.

Por ahora ya hay maquinaria en la zona.

En el caso de Sabana de Torres las comunidades pedían a la ANI contratar mano de obra del municipio para los arreglos que se adelantan en el peaje La Gómez así como un puente peatonal y un retorno después del peaje para que el municipio no quedara incomunicado. El secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández acompañó la mesa de diálogos donde se pactaron compromisos.

🚨#Movilidad | Hay paso intermitente en el peaje La Gómez donde habitantes de Sabana de Torres realizan manifestaciones. pic.twitter.com/Ji0fjel3Np — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 12, 2024

“Para poder establecer y hacer acompañamiento a las 17 peticiones donde se les dio respuestas, se pudo aclarar parte de ellas. Pasamos a mesas técnicas de requerimientos que hizo la comunidad y que también ofreció la ANI, el concesionario y todas las partes para poder llegar a un acuerdo y avanzar, fruto de ello, del diálogo da una respuesta favorable la comunidad en levantar su protesta y hacer el acompañamiento por parte de las entidades. Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, Secretaría del Diálogo del Ministerio del Interior y todas las entidades que participaron.Muy puntualmente el trabajo del personero del municipio que nos aportó con toda la asistencia con el levantamiento del acta y que le vamos a hacer seguimiento. Dijo el secretario.

En ambos peajes se reguló la situación y ya se está cobrando el peaje.