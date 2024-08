¿Por qué un gato lo muerde?: estas serían las razones y afectaciones para los dueños

Convivir con una mascota es una gran responsabilidad, pero también demuestra ser una manera de recibir tanto amor como compañía. Los gatos, en particular, no requieren una atención especial, ya que son más independientes que los perros y pueden tolerar la soledad por períodos más largos-esto no quiere decir, que no estén pendientes de brindarles los cuidados necesarios-.

Uno de los datos curiosos de los gatos es su habilidad para mantenerse limpios, ya que se bañan solos utilizando su lengua para retirar el pelo y la suciedad. Esto puede sorprender a muchos dueños, pero es solo una muestra de la independencia que caracteriza a estos animales.

Ahora bien, los gatos, al ser tan juguetones, generalmente muerden a sus dueños. Sin embargo, tenga algunas precauciones, porque tal vez esto le esté transmitiendo algunos trastornos.

¿Por qué mi gato me muerde?

Generalmente, los gatos muerden por dos razones. La primera es porque tienen un instinto de caza, lo que genera cinco aspectos: acechar a la presa, perseguirla, capturarla, morderla, matarla y comérsela. Cuando usted está jugando con su gato, él entenderá que además de ser un juego, está entrenado para su secuencia de caza.

Esto quiere decir, que si un gato vive en un ambiente salvaje, sin comodidades domésticas, entonces tendrá esta parte de supervivencia que lo ayudará a convivir con su perspectiva de cacería. La segunda es una estrategia de autodefensa cuando sienten alguna amenaza.

Caso distinto es cuando su gato lo muerde, cuando lo acaricia. Sucede, ya que estos felinos son menos sociables que otros animales domésticos. Por la misma razón con la que se identifican como independientes, no están acostumbrados a ser parte de una manada o grupo, por eso cuando usted llega a una casa muchos salen corriendo, porque desde su naturaleza está en convivir en libertad y solos.

¿Qué me puede pasar si me muerde un gato?

Las mordeduras y los arañazos son lo más común que los gatos hacen con sus dueños. Sin embargo, si usted no tiene a su mascota con buena higiene, ni con vacunas o visitas al veterinario, puede presentar algunos problemas de salud como algunos trastornos. Estas son algunas de las enfermedades que puede contraer:

Infecciones: Si la herida no se trata, puede llegar a infectarse y podría presentar síntomas de hinchazón, dolor o ardor, lo mejor será que acuda a un médico.

Bartonelosis: es una bacteria llamada "Bartonella" que se puede contraer a través de un arañazo de gato. Generalmente, los síntomas que puede presentar en la herida es enrojecimiento o inflamación y también le puede provocar fiebre, malestar o fatiga.

Rabia: este virus está presente en la saliva y otra partes que puede transmitir el gato. Incluso para un animal es una enfermedad grave y puede causarle la muerte al animal.

¿Qué hago si tengo esos síntomas?

La mejor solución y más recomendable es ir con un médico para controlar cualquier riesgo que se haya transmitido a su cuerpo. Mientras se puede desplazar, puede hacer lo siguiente: