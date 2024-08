Los equipos que menos juegan en la liga colombiana: la Dimayor presentó el ranking

Ya se jugaron las primeras cinco fechas del segundo semestre de la Liga Colombiana, si bien se han aplazado y reprogramado varios partidos debido al Mundial Femenino Sub-20 que se llevará a cabo en varios estadios, hasta el momento Fortaleza se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, seguido de Once Caldas y Atlético Nacional.

Luego de estas primeras fechas, recordemos que se deben jugar 19 jornadas antes de los cuadrangulares, la Dimayor ha publicado una serie de estadísticas y datos sobre estas jornadas, incluido el tiempo efectivo de juego de cada uno de los equipos, por fecha y un promedio por cada una de las jornadas.

¿Qué es el tiempo efectivo de juego?

Antes de conocer las estadísticas de cada equipo, hay que tener en cuenta qué significa el tiempo efectivo de juego, de acuerdo con las estadísticas deportivas, es el tiempo real de minutos que son disputados en cada partido. Aunque el tiempo de cada partido es de 90 minutos, en ninguna liga del mundo se juegan partidos con ese tiempo efectivo de juego.

De acuerdo con la Dimayor, el tiempo de efectivo de juego se calcula realizando un recorrido de todos los eventos del partido en orden cronológico y determinando si el balón estuvo o no en juego. Se tiene en cuenta distintos factores como el tiempo total, el tiempo que el balón no está en disputa (faltas, fuera de juego, cambios, etc.) y las acciones que determinan una nueva secuencia de juego, como un pase.

Cuál es el club con el menor tiempo de juego

La Dimayor publicó la tabla del tiempo efectivo de juego de cada uno de los equipos que disputan el segundo semestre de la liga colombiana, en este caso, este corresponde únicamente a los partidos disputados por la quinta fecha del torneo.

De acuerdo con el listado el club que tuvo un menor tiempo efectivo de juego fue Independiente Santa Fe, con un tiempo de 48:39, un porcentaje del 48,7%, como el equipo de Pablo Peirano no ha disputado su encuentro de la fecha cinco, pues ha sido aplazado, se tiene en cuenta el dato de la fecha anterior.

Superando a Santa Fe se encuentra Patriotas con un tiempo de 48:50 minutos, Equidad con 49:13 minutos de tiempo efectivo y el actual campeón del fútbol colombiano, Atlético Bucaramanga, con un tiempo de juego de 49:48 minutos.

Por otro lado, el equipo con el mejor registro de tiempo de juego efectivo para esta fecha es Junior de Barranquilla, quien mantiene el tiempo de la jornada anterior, pues su partido de la fecha cinco, frente al Deportivo Pasto, aún no se ha disputado.

El tiempo del equipo dirigido por Arturo Reyes alcanza los 54:03 minutos, un porcentaje del 52.3%. En el segundo lugar se encuentra Jaguares de Córdoba, con un tiempo de 53:41 minutos, en el tercer puesto se encuentra el Deportivo Pasto, con 53:32 minutos.

Tiempo efectivo de juego en promedio por fecha

De acuerdo con los datos publicados por la Dimayor el tiempo efectivo de juego en promedio de la liga colombiana es de 51:14 minutos, el más alto se alcanzó en los partidos adelantados de las fechas 6, 7 y 9 con un tiempo de 52:21 minutos.

Así fue el tiempo de juego por fecha: