Horóscopo hoy Profesor Salomón: noticias para Libra y Acuario en amor, ¿quién en dinero?

Para este jueves los colores recomendados por el Profesor Salomón son el negro y el amarillo, pero, además, sugiere que todos prendan una vela de color blanco a cualquier hora del día para pedir tranquilidad para su familia y usted.

La frase de reflexión del día es: “para mi vida y para mi hogar, paz y tranquilidad”.

Horóscopo 15 de agosto

El Profesor Salomón abrió el tarot y afirmó lo siguiente de cada signo zodiacal. ¡Tome nota!

• Tauro

Se viene la firma de unos papeles importantes que tiene pendiente y solucionará cosas. También, algo que tiene aplazado con el tema de negocios, que quedó sin concluir, debe finalizarlo a partir de ahora.

• Virgo

Una de las cartas anunció que las cosas mejoran con el trabajo, si está en búsqueda, pronto le llegará una gran sorpresa. Todo lo relacionado con este tema será el centro de los últimos días.

• Capricornio

La plata estará a su favor, le van a pagar, va a pagar, ganar o empezará una nueva fuente de ingresos para usted. También algunos proyectos que tenía pendiente se llevarán a cabo con mayor facilidad.

• Cáncer

El experto recomendó a los nacidos bajo este signo a tener calma y tranquilidad sobre algunos asuntos que no se han solucionado como se quiere. Todo se irá arreglando. Las cartas mostraron que llegará una inversión grande, ya sea para casa o carro, que deben tener en cuenta y causará alegría.

• Escorpión

La estrella de suerte habla de cosas que empezarán a mejorar en su vida, quienes quieren realizar un viaje, es buen momento para hacerlo, pues le traerá los resultados deseados. Tengan cuidado con las personas envidiosas, recuerde que ustedes por karma, ya lleva siempre que van a causar envidia cuando logran las cosas, no cuente antes de proyectar.

•Piscis

Tenga cuidado con las envidias a su alrededor, tiene personas que no tienen intenciones positivas. Un dinero bueno llega, una ayuda en algo que quiere y satisfacción en la parte laboral. Se darán todos los resultados que desea.

• Aries

Tomen las cosas con calma, todo tiene su momento, así que deberá estar tranquilo para lograr las cosas que quiere. Viene también una propuesta nueva de trabajo y oportunidades interesantes.

• Leo

Deben tener cuidado con el ‘muñequito’, lo están moviendo a pesar de que está de cumpleaños. Si hay cosas que se han atrasado o no le han salido las cosas, hágase una limpieza. Vienen noticias con el extranjero, noticias, viajes o algo que incluye la comunicación con personas que viven fuera.

• Sagitario

No se enoje, cumpla lo que promete, a veces lo embolata y debe cumplir su palabra para que las cosas estén en armonía. En la salud, tenga cuidado con la espalda o la columna, muchos de este signo tendrán ese quebranto.

• Géminis

Una escalera de triunfo y resultados importantes de proyectos que tiene en mente, fueron las primeras cosas que mostró el tarot. No se aceleren, al que le van a dar le guardan, no se altere. Algo interesante se ve con la negociación de vehículo.

• Libra

En el amor, busque restablecer, mejorar o equilibrar con este tema en su vida. A veces tiene dudas que no manifiesta, busque aclarar que quiere y buscar en una relación. Por otro lado, visitarán a algunas personas que están enfermas.

• Acuario

Las cartas hablan de abundancia, prosperidad, proyecciones buenas. Se dará un lujo y eso está bien, para eso se esfuerza. En el amor, tenga presente que lo que no sirve, que no estorbe, si no hay amor, comprensión, ni respeto, qué está esperando ahí; priorice su felicidad.