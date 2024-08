EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto de 2024

Boyacá

A partir del próximo martes 20 de agosto, EPS Famisanar cambiará los horarios de atención a sus afiliados en las oficinas de atención personalizada. El nuevo horario será de lunes a viernes, en jornada continua entre las 7 a.m. hasta las 4 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 11 a.m.

Esta medida aplicará en las 42 oficinas de experiencia al afiliado del país. “Con el ajuste en los horarios, se mejora la capacidad de atención durante la jornada, disminuyendo los tiempos de espera y agilizando la gestión de solicitudes”, asegura Yolanda Forero, gerente de experiencia al afiliado de EPS Famisanar.

De otro lado, los afiliados a la EPS pueden seguir haciendo sus solicitudes a través de los canales virtuales habilitados por Famisanar como la página web de la entidad, aquí pueden ingresar a la pestaña Atención Videollamada y Agendamiento Virtual Oficina y reservar hora y fecha de su atención con uno de nuestros colaboradores en tiempo real. Además, de Camila, su asistente virtual a la que pueden escribirle vía WhatsApp al 3006438831 para gestionar también autorizaciones médicas, medicamentos, certificaciones, radicación de incapacidades, y otros requerimientos. También cuentan con un chat en la página web que los lleva a dicha conversación.

Siga los siguientes pasos para tomar un turno de atención por videollamada con un colaborador:

Ingrese www.famisanar.com.co

Ubique la sección de ‘Accesos Rápidos’

De clic en el botón de ‘Atención Videollamada y Agendamiento Virtual Oficina’

Seleccione la opción ‘Agenda tu turno para atención en oficinas o por videollamada’

Ingrese los datos: tipo y número de documento y dar clic en ‘Solicita tu código’

Aparecerá la confirmación del envío del código y lo recibirá en tu celular

Ingrese el código generado

Verifique sus datos y de clic en ‘Continuar’

Seleccione la opción de ‘Agenda tu Atención por Videollamada’

Seleccione su ubicación

Seleccione el ‘Tipo de servicio’ y de clic en ‘Continuar ’ para ver horarios de atención

y de clic en ’ para ver horarios de atención Elija la fecha y hora y dar clic en ‘Confirmar’

Verá en pantalla la fecha, hora y confirmación

Debe tener a la mano archivos necesarios a adjuntar para la atención como: orden médica y/o la historia clínica, y dar clic en ‘Enviar’

En pantalla verá la confirmación con fecha y hora de su programación de videollamada.

Si por algún motivo no puede asistir, puede cancelar o reprogramar también por este medio en la opción ‘Cancelar o Reprogramar’.