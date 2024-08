Despidieron de su trabajo al hombre que golpeó a un perro en el barrio Alarcón

Bucaramanga

Hace unos días se viralizó en Bucaramanga el video de una cámara de seguridad que captó a Ángel Sandoval agrediendo a un perro que se encontraba fuera de un supermercado en el barrio Alarcón. Al parecer un altercado entre él y Pilar Duarte (dueña del perro agredido) desencadenó la reacción del hombre.

Hasta el 20 de agosto hay plazo para la declaración de renta para quienes tienen problemas

A pesar de que Ángel salió públicamente a pedir disculpas, reconoció su error y estuvo presto a todas las indicaciones que las autoridades determinaran, las consecuencias no han parado de llegar.

“El 13 de agosto cuando terminé mi jornada laboral me llamaron para notificarme sobre mi despido. En la misma carta señalaban que era sin justa causa. Ayer en audiencia me impusieron una multa por cinco salarios mínimos. La verdad, sí estoy bastante afectado y también preocupado por las amenazas que aún continúan por redes sociales. Ahora va a ser complejo conseguir nuevamente empleo por la forma en la que han explotado mi imagen”. Dijo Sandoval.

El hombre manifestó que el golpe mediático pudo desencadenar el despido sin justa causa ya que ese día no portaba ningún elemento que lo identificara como trabajador de la Electrificadora ni estaba en jornada laboral.

Protestas en Oiba y Sabana de Torres finalizaron

“De momento sí les digo que hay una afectación muy grave a mi derecho al trabajo y al buen nombre. Destruyeron totalmente, como le digo, mi vida personal, mi imagen, una carrera de más de 20 años de trabajo, mi carrera profesional. No me estoy justificando pero créame que esta situación a sido muy difícil, no se lo deseo a nadie”.

Madre santandereana suplica por visa humanitaria, su hijo está grave en USA

Aunque habían rumores de que Ángel Sandoval contaba con anotaciones judiciales, él aclaró que no tiene ningún antecedente ni con la ley ni con la empresa donde trabajaba.