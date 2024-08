Corte Constitucional confirma que se queda por fuera del Congreso, Víctor Tovar

La Corte Constitucional confirmó este jueves la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que anuló la elección de Víctor Andrés Tovar Trujillo como representante a la Cámara, debido a que su madre era la alcaldesa de Tarqui, Huila, justo un año antes de su elección, creando así una inhabilidad por parentesco.

Esto, a pesar de que Tovar argumentó que su madre estaba en licencia no remunerada durante ese periodo, la Corte concluyó que esto no eliminaba la inhabilidad, y que no era relevante el número de votos obtenidos en ese municipio.

La Corte Constitucional detalló que “la autoridad judicial demandada no incurrió en un defecto fáctico por no tener en cuenta la incidencia en la votación total que podía tener el electorado de Tarqui (Huila) en relación con la votación que obtuvo el señor Víctor Andrés Tovar Trujillo. En el proceso de nulidad electoral bastaba con demostrar que se cumplieron los elementos que configuran la respectiva inhabilidad sin que hubiera lugar a razonamientos adicionales por parte del juez”.

A pesar de esto Tovar interpuso una tutela alegando que la decisión vulneraba sus derechos al debido proceso y a ser elegido, pero la Corte Constitucional determinó que el proceso cumplió con los requisitos legales y no hubo un defecto en la consideración de los hechos. En consecuencia, la anulación de su elección se mantuvo, reafirmando la inhabilidad por el parentesco con una autoridad civil y política.