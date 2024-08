Alejandro Restrepo: “En la parte táctica se ven matices de nuestra idea y lo que queremos”

Alejandro Restrepo, DT del Medellín. (Photo by RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images) / RODRIGO ARANGUA

Deportivo Independiente Medellín comenzó la era Alejandro Restrepo con un empate agónico 2-2 frente a Palestino en Chile, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Poderoso tendrá la ventaja de buscar la clasificación a los cuartos de final en condición de local.

Restrepo, que dirigió su primer partido con el club tras su arribo desde Alianza Lima, aseguró que desde lo táctico ya se pueden observar algunas cosas de lo que quieren con su cuerpo técnico y destacó la entrega de sus dirigidos.

“Hay que rescatar absolutamente todo lo positivo, llevamos nosotros a cargo siete días y este equipo muestra resiliencia, muestra competitividad, enfrentamos a un rival que viene de Copa Libertadores, haciendo una buena primera fase. Aquí le ganó a Flamengo y a Millonarios también, sacó puntos por fuera. Así que nosotros sabíamos que iba a ser un partido complejo, difícil, tiene buenos jugadores y se conocen muy bien como equipo”, analizó del encuentro.

Y agregó: “en esa parte táctica se ven matices de nuestra idea, de lo que queremos con el grupo. En el segundo tiempo con las variantes, los chicos que entraron lo hicieron bien y esa resiliencia nos permite llevarnos un empate, que por el trámite del partido fue justo. El equipo tuvo la intención de atacar en todo momento, tal vez no tan efectivo, pero con la intención siempre”.

Sobre los días de para que tuvo su equipo, el antioqueño no lo vio como una ventaja. “Es un arma de doble filo no tener competencia, tuvimos 10 largos días donde tuvimos que preparar este partido, entremedio hubo cambio de cuerpo técnico, conocernos con ellos, planificar las tareas correctas para tener nuestro sello, no fue una semana fácil para nosotros. Hay que destacar lo mucho que corrió el partido, como se entregó, siempre fuimos al frente, teniendo rebeldía y eso habla de lo bien preparado que está este equipo”.

Mientras que sobre las ideas que han ido implementando al juego del Medellín, agregó: “hay muchos matices que quisimos agregar, es un corto tiempo, pero tuvimos mucho trabajo en la semana para darle al equipo las herramientas que desde nuestro punto de vista nos iban a ayudar a competir ante un gran rival. Para la idea nuestra, nos quedan muchas sesiones de entrenamiento por delante y muchos partidos en la liga local que es muy competitiva y acá en el torneo internacional”.

“La idea es que el equipo tenga competencia de calidad para que esos matices se puedan ver. Es cuestión de tiempo, que se adapten a nuestras ideas, seguir conociendo el grupo para que el equipo esté un poco más afinado”, concluyó al respecto.

Restrepo no se confía y aseguró que la serie se encuentra abierta de cara al juego del próximo miércoles. “Es una serie y considero que está abierta para los dos, es lo que le he trasmitido a los jugadores en el vestuario, hemos competido bien, salimos a buscar el partido, ha intentar ganarlo con nuestras herramientas, se da un empate con dos equipos que salieron a buscar el partido. Quedan 90 minutos, prepararemos este juego como una final e intentaremos darle una alegría a nuestra hinchada”.