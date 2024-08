Kilian Toscano habló de su adaptación a Nacional: ¿Qué le ha costado?

Kilian David Toscano Bassa, de Tolú, Sucre, debutó profesionalmente en Atlético Nacional en 2023 a los 20 años. Se unió al club en 2013 y progresó rápidamente desde las divisiones inferiores, destacándose en el equipo Sub-20 dirigido por Felipe Merino. En su primer partido contra Alianza FC, Toscano comenzó como titular en la línea de volantes, demostrando gran intensidad y buen nivel de juego. En una rueda de prensa, manifestó su orgullo por ser parte del equipo y agradeció la oportunidad que le fue brindada.

Toscano ha sido elogiado por su esfuerzo y potencial, lo que le ha permitido asegurar un lugar en el primer equipo de Atlético Nacional.

El mediocampista ofensivo, en entrevista con El Vbar de Caracol Radio, dio unas declaraciones sobre sus inicios en Nacional, estas fueron sus palabras: “A lo 16 años llegué a Atlético Nacional. Yo jugaba en Talentos Envigado, ahí le estaban haciendo seguimiento a unos compañeros y al finalizar el torneo, me llevaron a mí”.

Posición en el campo y lo que pide Reppeto

“Yo empecé como delantero, pero soy mediocentro. Varios entrenadores que tuve me veían y me decían que podía sacar más provecho de mediocentro”. “El profesor lo primero que me dice es que juegue tranquilo, que juegue con mucha personalidad. Tomar buenas decisiones cuando tenga el balón, que cuando lo perdamos tengamos intensidad de recuperarlo. Agarrar a los equipos mal parados, por eso siempre lo que me piden es eso, aportar al equipo”.

Cambio de técnicos y su adaptación

“Siempre he tratado que en estos procesos de cambio de técnicos lo disfrute, goce del proceso. Disfrutar lo que uno vive en Atlético Nacional. El cuerpo técnico me ha dado la oportunidad, siempre que la tengo trato de aprovecharla al máximo...Yo fui delantero hasta los 15 años y a los 16 me bajé de interior, más llegador que de interior, la verdad”.

¿Dónde se divierte más Kilian Toscano?

“En el centro del campo me siento mejor, en el centro uno tiene gran parte de la periférica del campo. Uno puede recuperar, también sumarse en ataque, llegar de sorpresa al área. Por esa razón es que me siento más cómodo jugando ahí”.

¿Qué aspectos faltan por mejorar?

“Puedo ir ganando cada vez más confianza, cada vez atreverme más, hacer un filtro, cambio de orientación. Tú me ves y me siento bien, con mucha personalidad. Cada vez que tomo la pelota me veo muy tranquilo, pero esas son cosas que se ven con los minutos. Con el pasar de los partidos, espero sumar a mi juego el pase largo, el pase de orientación y buenos remates”.