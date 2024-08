Cuáles son ingresos no constitutivos de renta en persona jurídica: explicación y ejemplos

Las deducciones de declaraciones de renta de personas jurídicas, son los gastos y costos en los que incurre la empresa durante el año gravable, que, además, puede ser restados de sus ingresos brutos con el fin de determinar el impuesto a pagar; en otras palabras, son un beneficio fiscal que permite que la empresa reduzca su base gravable y pague un menor impuesto.

Según Minciencias, los Ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional para persona jurídica, son los recursos que reciba un constituyente para que sean destinados al desarrollo de proyectos de carácter científico, tecnológico o de innovación, basado en los criterios y condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT).

Conozca cuáles son las excepciones del pago de renta en personas jurídicas.

¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta en persona jurídica?

El artículo 11 de la Ley 1819 de 2016, establece que, “Los apoyos económicos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, los apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el Estado o financiados con recursos públicos, para financiar programas educativos”.

Dentro de estos se pueden encontrar algunos subsidios que el gobierno brinda a la población para mejorar su calidad y estilo de vida, como también los ingresos que vienen del incentivo al almacenamiento y la capitalización rural, según la Ley 101 de 1993.

Esta es la lista de ingresos y ejemplos que no constituyen renta ni ganancia ocasional:

Los ingresos de madres comunitarias.

La prima en colocación de acciones o de cuotas sociales.

La utilidad en la enajenación de acciones, según el artículo 36-1 del Estatuto Tributario .

. Las capitalizaciones no gravadas para los socios o accionistas.