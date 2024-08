Manizales abre las puertas de la Inteligencia Artificial de Colombia al mundo

Manizales

En Manizales el presidente Gustavo Petro, oficializó el inicio de lo que es la primera facultad de inteligencia artificial del país ubicando a esta ciudad a la vanguardia de la educación científica y tecnológica, por lo que destacó que eligieron a la capital de Caldas por su potencial en educación e indicó que ya están pensando en abrir un gran centro de este mismo tema en Zipaquirá, Usme (Bogotá ) y en Manizales se desarrollará un cerebro de Colombia.

“La IA juega un papel crucial y no positivo, dado que será así, no detendremos la nueva tecnología, ahí es importante el desarrollo del pensamiento humano, así digan que es aburrido estudiar matemáticas, y si no estudiamos, nos quedamos así sino estudiamos historia, artes y por eso he querido que se vuelva a enseñar en primaria”, resatló el presidente Gustavo Petro.

Destacó además que va a fortalecer la educación de la programación de computadoras en las aulas de clases para entregar herramientas a las nuevas generaciones de cara a los retos que presenta la Inteligencia Artificial, “no todos serán expertos, una base generalizada podrá desarrollar una tecnología en toda Colombia y criticarla sí es posible y regularla a escala mundial y local”.

Insistió en que “quisimos que fuera en Manizales por nivel de educación de calidad y que es uno de los mejores de Colombia, por su juventud, profesorado y ganas de desarrollar su conocimiento, riqueza del territorio”, dijo el presidente Petro al igual que destacó que “así el escudo no se vuelva ley, aquí será un territorio de orden justo y para tener eso necesitamos equidad, economía y no será la fuerza Muscular, sino el cerebro que lleva a solucionar hambres, miseria, pandemia, sino la humanidad que a través del trabajo colectivo del cerebro que llegará hasta los planetas”

Indicó además que la inteligencia artificial nos va a cambiar la vida y tiene varios peligros uno el cambio de moneda a una virtual. La cual no se va a prohibir la vamos a prohibir, pero se debe regularizar mundialmente.

La sede de la nueva facultad de IA:

En la construcción de la sede se invertirán 54.137 millones para fortalecer las capacidades físicas y tecnológicas de la Universidad de Caldas, con miras a la implementación y funcionamiento de la facultad.

Al respecto, el ministro de TIC, Mauricio Lizcano, explicó que en Colombia y América Latina “ya hay programas de inteligencia artificial, pero no había una facultad universitaria especializada en inteligencia artificial, por lo que la facultad de la Universidad de Caldas será la primera en el país y la primera de América Latina”, Lizcano reiteró que “no vamos a esperar a que esté terminada la sede”.

La intervención de la obra física comenzará en febrero de 2025 con el reforzamiento y remodelación del edificio El Parque, que cuenta con un espacio de 8.432 metros cuadrados para el desarrollo de las actividades académicas de investigación y proyección.

Esta infraestructura contará con cinco laboratorios, cuatro laboratorios especializados en inteligencia artificial, un auditorio, 13 aulas de clases, cuatro aulas especiales, siete aulas de sistemas, cuatro aulas de estudio, 95 cubículos, 98 oficinas y una cafetería, entre otros espacios que disfrutarán 1.228 alumnos de la facultad.

Le puede interesar: Más de 200 niños en escena en el Teatro Los Fundadores de Manizales